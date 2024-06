Różowe grzyby wciśnięte w metalowe regały. Nowa instalacja na placu Pięciu Rogów

Koszty ponoszą wszystkie organizmy

Do stworzenia ROZKOSZTU użyto: regały magazynowe, drewno z odzysku oraz baloty boczniaka różowego. Dlaczego akurat grzyby? Jak przyznaje współtworząca projekt Wiktoria Kolaszyńska te organizmy mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów środowiskowych. - Grzyby mają zdolność do filtrowania powietrza i mogą służyć jako źródło pożywienia. Mogą być używane do oczyszczania toksyn z gleby, a ich grzybnia stanowi lekki i ekologiczny materiał budowlany – poczynając od cegieł z grzybni, przez grzybniowy "styropian" służący do izolacji dźwiękowej i termicznej, po grzybni cement stworzony w procesie biomineralizacji - wylicza architektka.