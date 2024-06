Chcieli polecieć do Hiszpanii, trafili do strzeżonego ośrodka

Na Lotnisku Chopina straż graniczna zatrzymała sześciu obywateli Indii. Chcieli lecieć do Hiszpanii, ale podróż została przerwane. Powodem były paszporty - choć były oryginalne, należały do innych osób.

Rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Dagmara Bielec przekazała, że sześciu cudzoziemców, podających się za obywateli Indii, próbowało wylecieć z Polski do Hiszpanii wykorzystując tzw. metodę na podobieństwo - posługiwali się oryginalnymi paszportami innych osób. Wśród zatrzymanych był nastoletni chłopiec.

Czworo z nich zostało zatrzymanych w miniony weekend, dwóch pozostałych w poniedziałek. Schemat działania w obu przypadkach był taki sam. - Cudzoziemcy legitymowali się oryginalnym paszportem wydanym przez władze Indii ale w każdym dokumencie widniał wizerunek innej osoby. Okazało się też, że wszyscy dostali się do Polski nielegalnie, przekraczając granicę od strony Białorusi - opisała Bielec.

Chłopiec chce zostać w Polsce

Wszyscy zostali zatrzymani, przedstawiono im zarzuty posługiwania się cudzym dokumentem. - Cudzoziemcy przyznali się do winy, przedstawili również swoje prawdziwe dane osobowe i potwierdzili, że są obywatelami Indii. Wśród zatrzymanych był małoletni chłopiec, który podczas rozmowy z funkcjonariuszami wyraził wolę pozostania w Polsce i ubiegania się o ochronę międzynarodową - zaznaczyła Bielec.

Chłopiec został zwolniony i przewieziony do pogotowia opiekuńczego. Ponadto komendant straży granicznej na lotnisku Okęcie wystąpił z wnioskiem do sądu o ustanowienie kuratora do reprezentowania chłopca w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustanowienie pieczy zastępczej.