Do 2024 roku chcą wyeliminować węgiel jako źródło ogrzewania

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chciałby, aby do 2024 wyeliminować węgiel jako paliwo używane w prywatnych piecach. Planuje też okresowe wprowadzanie zakazu palenia w kominkach.

Stwierdził również, że wprowadzenie przepisów zakazujących palenia węglem będzie możliwe do końca 2023 roku. - Spalania węgla nie można zakazać z dnia na dzień. Wprowadzenie tak znaczącego zaostrzenia postanowień uchwały musi być dobrze przemyślane i racjonalnie realizowane - dodała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

100 procent pokrycia kosztów

W podpisanej na Kongresie Czystego Powietrza deklaracji samorządy wojewódzki i stołeczny zapowiadają, obok ścisłej współpracy nad zaostrzeniem przepisów uchwały antysmogowej, rzetelną wymianę informacji. Zdaniem ratusza, da ona możliwość właściwego diagnozowania problemów związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Sygnatariusze zobowiązali się również do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych, która zwiększy świadomość mieszkańców stolicy oraz Mazowsza o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń powietrza.

Do rezygnacji z węglowych pieców mają zachęcić warszawiaków dotacje na wymianę instalacji grzewczej. - Warszawiacy, którzy w tym roku złożą wniosek do miasta o dofinansowanie likwidacji starego pieca mogą liczyć na 100 procent pokrycia kosztów inwestycji - zapowiedział Trzaskowski.

Z kolei jeśli chodzi o budynki komunalne, w ubiegłym roku wymieniono 543 piece węglowe. Ale do wymiany zostało jeszcze blisko dwa razy tyle. Ratusz ma się z tym uporać do końca 2021 roku.

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji

Już na początku marca projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie poddany konsultacjom społecznym, a także opiniowaniu między innymi przez Ministerstwo Klimatu, samorządowców, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Sanepid. Samorząd Mazowsza musi dopracować i wprowadzić nowy program do 15 czerwca 2020 roku.

- Najważniejszym zadaniem, z jakim będziemy się mierzyć w najbliższym czasie, jest szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, a co za tym idzie zanieczyszczeń powietrza. Jest niezbędna, by móc prowadzić skuteczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Pomożemy samorządom środkami z Unii Europejskiej, ale też z budżetu Mazowsza - powiedział Marcin Podgórski, dyrektor departamentu gospodarki odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych urzędu marszałkowskiego.