Reklamował wódkę na Twitterze. Były rzecznik MON prawomocnie skazany

Sąd: posty M. były reklamą napoju alkoholowego

Oskarżony o sprzedaż "Misiewiczówki" bez zezwolenia i nielegalną reklamę

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w maju ubiegłego roku. M. został w nim oskarżony o sprzedaż "Misiewiczówki" bez zezwolenia i reklamę tego alkoholu w internecie. W połowie lipca tego roku sąd rejonowy uznał, że znamiona czynu zabronionego wyczerpywało umieszczanie postów dotyczących wódki na Twitterze i skazał M. na karę 20 tysięcy złotych grzywny. Sąd nie przychylił się przy tym do zawartych w akcie oskarżenia zarzutów sprzedaży alkoholu bez zezwolenia i promowania alkoholu na stronie internetowej sklepu sprzedającego "Misiewiczówkę".

Kariera Bartłomieja M. i zatrzymanie przez CBA

M. to były rzecznik MON. W 2015 r. został szefem gabinetu politycznego ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i rzecznikiem resortu. W 2016 r. powołano go też do rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. We wrześniu tego samego roku poprosił ówczesnego szefa MON o zawieszenie w funkcjach w ministerstwie i zrezygnował z posady w PGZ. Miało to związek z publikacją "Newsweeka", z której wynikało, że M. miał proponować radnym PO w Bełchatowie przystąpienie do koalicji z PiS, sugerując, że w zamian zapewni im zatrudnienie w państwowej spółce. Sprawę badała prokuratura, która odmówiła wszczęcia śledztwa w listopadzie 2016 r.