Babcia Kasia stanęła na drodze antyaborcyjnej furgonetki. Interweniowała policja

- Nie idę, blokuję! Dociera? - krzyczała do policjantów Babcia Kasia, stojąca przed maską auta. W dyskusję z policją włączyła się również kobieta, która dopytywała, dlaczego funkcjonariusze siłą chcą zabrać aktywistkę z jezdni. Jeden z nich tłumaczył, że chodzi o blokowanie pasa ruchu, co jest wykroczeniem określonym w artykule 90 Kodeksu wykroczeń.

Policjanci wzywali Babcię Kasię do zejścia z jezdni. Gdy kobieta nie reagowała, dwóch funkcjonariuszy chwyciło ją pod ramiona i ściągnęło na chodnik. Ostatecznie furgonetka odjechała z miejsca zdarzenia, co mocno zbulwersowało aktywistkę. - Ta cholera jedzie teraz po mieście i co trzecia kobieta, która straciła dziecko to ogląda. Dzieci to oglądają - krzyczała.