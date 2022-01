Autobus spadł z trasy S8, jedna osoba zginęła. Jest termin procesu kierowcy

Pierwsza rozprawa w procesie Tomasza U. została wyznaczona na 2 lutego 2022 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie pod koniec grudnia 2020 roku. Sprawa dotyczy wypadku autobusu miejskiego z czerwca 2020 roku . Pojazd uderzył w bariery przy zjeździe z trasy S8 na Wisłostradę i spadł z wiaduktu na nasyp. Akcja ratunkowa na miejscu wypadku zaangażowała kilkanaście załóg pogotowia. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedną z pierwszych osób, które ruszyły na pomoc poszkodowanym był kierowca taksówki, jadącej za autobusem. Jak opisywał w rozmowie z reporterem TVN24 , wyłączył prąd we wraku i otworzył drzwi, by wydostać pasażerów. Potem udzielał im też pierwszej pomocy.

W chwili wypadku Tomasz U. miał 27 lat. Śledczy oskarżyli go o naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz "niedostosowanie taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej", co uniemożliwiło mu zahamowanie, a w konsekwencji doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym. W chwili zdarzenia Tomasz U. był pod wpływem amfetaminy i miał porcję narkotyku schowaną w skrytce kabiny kierowcy.