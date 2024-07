W ciągu jednej doby na Mazowszu utonęły cztery osoby

Tragedia w Tarczynie

"Po sprawdzeniu akwenu wytypowano jedno miejsce do sprawdzenia przez płetwonurka. To samo miejsce zostało również potwierdzone przez zespół strażaków z Grupy Wodno-Nurkowej JRG 1 Warszawa, którzy z kolei na łodzi Piaseczyńskiego WOPR włączyli się do działań. Po potwierdzeniu tej samej lokalizacji, płetwonurek z JRG 1 Warszawa zszedł pod wodę i po chwili wydobył na powierzchnię ofiarę, którą przetransportowano na brzeg akwenu. Dalsze działania prowadził zespół karetki pogotowia" - podano we wpisie. Mężczyzny nie udało się uratować.