W Warszawie zaszczepionych jest już prawie 2/3 mieszkańców. Ale to nie jest najlepszy wynik w Polsce

Wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska poinformowała w piątek, że w stolicy zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest 65,3 procent mieszkańców, co daje liczbę prawie 1,2 miliona osób. Wyższy odsetek jest tylko w jednym mieście w Polsce.

"65.3% to procent zaszczepionych [przeciwko koronawirusowi - red.] mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Prawie 1,2 mln w pełni zaszczepionych mieszkańców" - poinformowała wiceprezydenta Warszawy Renata Kaznowska na Twitterze. Dodała, że miasto czeka teraz kolejne wyzwanie organizacyjne - przygotowania do szczepienia uczniów w szkołach. "Jesteśmy już w pełni gotowi do tego przedsięwzięcia" - zaznaczyła Kaznowska.