Uszkodzony samolot od miesiąca leży na mokradłach, ma trafić na parking kościoła. Jest jeden problem 

Śledczy chcą zbadać silnik maszyny oraz pobrać próbki paliwa. Zanim jednak do tego dojdzie, najpierw samolot należy wyciągnąć z bagnistego terenu, co na ten moment jest największym problemem dla śledczych.

Nie wiadomo kiedy wyciągnął samolot

Za wysokie koszty podniesienia samolotu

Według naszych ustaleń, prokuratura o możliwość wydobycia maszyny zwróciła się do policji i straży pożarnej. Cessna 150F waży około 500 kilogramów, co jest w zasięgu możliwości choćby śmigłowców Black Hawk, będących na wyposażeniu zarówno policji jak i straży.

Jak udało nam się dowiedzieć w źródłach zbliżonych do śledztwa, wynajęcie prywatnej firmy ze śmigłowcem, który uniósłby awionetkę, to koszt pomiędzy 50 a 100 tysięcy złotych, co dla prokuratury jest nie do zaakceptowania.