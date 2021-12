Lot Amsterdam-Warszawa. Pilotowi zaginął tablet, wezwano policję, pasażerowie nie mogli opuścić samolotu

"Zabroniono opuszczania samolotu"

Do redakcji Kontakt 24 zgłosiła się także jedna z pasażerek, która zrelacjonowała to, co działo się na pokładzie samolotu. - Mieliśmy spore opóźnienie. Po wylądowaniu, kiedy już zaczęliśmy ściągać bagaże ze schowków, niespodziewanie zatrzymała nas obsługa samolotu. Okazało się, że pilotowi zaginął tablet. Do tej pory jestem w szoku, co tam się działo. Powiedzieli, że lepiej, żeby się ten iPad znalazł - opowiedziała. Dodała, że na miejsce wezwano policję, na pokład weszło dwóch funkcjonariuszy. - Proszono pasażerów, by zaczęli szukać zguby. Nie rozumiem, jak niby miał się przemieścić z kabiny pilota. Siedziałam dość daleko. Cała sytuacja trwała ponad pół godziny - dodała. Pasażerka podkreśliła przy tym, że wszyscy zaczęli się niecierpliwić.