Siekierka sprzed ponad czterech tysięcy lat trafiła do muzeum 

Neolityczna siekierka znaleziona przypadkowo podczas prac ogrodowych w Józefowie trafiła do Muzeum Historycznego w Legionowie. Będzie można ją zobaczyć na wystawie od września.

- Jest to obszar nisko położony i trzeba tam było nawieźć ziemię. I ta siekierka została znaleziona właśnie w tej nawiezionej ziemi, więc prawdopodobnie pochodzi z innego obszaru. Nie wiadomo dokładnie, z jakiej miejscowości została przywieziona ziemia, ale przypuszczam, że z jakichś niedalekich terenów. Mamy nadzieję, że uda nam się dowiedzieć, skąd znalazła się ta ziemia w Józefowie - powiedział kierownik działu archeologicznego Muzeum w Legionowie kustosz Wawrzyniec Orliński.

Odpowiednia reakcja

Podkreślił, że ludzie, którzy ją znaleźli, zareagowali tak jak powinno się reagować, gdy znajduje się przedmioty archeologiczne, czyli zgłosili się do mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Konserwator o znalezisku poinformował w mediach społecznościowych, a legionowskie Muzeum Historyczne postanowiło się nią zaopiekować. Fizycznie do muzeum siekierka trafiła na początku czerwca, a oficjalnie przekazano ją na początku lipca.

Wyjaśnił, że jest to krąg kultur, który obejmował swoim zasięgiem głównie Europę Środkową i Wschodnią - od Renu aż po środkową Wołgę, od północy Skandynawię, a od południa podnóże Alp i Karpat.

- Co ciekawe, z terenów Mazowsza zabytków, które można wiązać z tą kulturą, jest stosunkowo niedużo, dlatego dla nas jest to tym bardziej cenne znalezisko i bardzo ważna przesłanka do dalszych badań nad tą epoką - wyjaśnił Orliński.