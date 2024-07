Chłopiec leżał skulony na ziemi, był kopany na oczach kilkunastu osób. Zarzuty dla dwóch 17-latków

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, w ubiegłą środę w mediach społecznościowych na jednej z grup związanych z Legionowem opublikowano nagranie, na którym widać grupę nastolatków i ich ofiarę. Na nagraniu chłopiec kuli się na ziemi, jest zakrwawiony. Na początku filmu widać, jak napastnik z dużą siłą kopie leżącego w okolice pleców, po kilku sekundach robi to drugi raz i grozi rówieśnikowi. Następnie spluwa na niego i odchodzi. W tle słychać wulgaryzmy i śmiech. Zdarzenie obserwuje co najmniej kilkanaście osób.

Policjanci z Legionowa ustalili, że do zdarzenia doszło we wtorek 2 lipca. Natomiast w czwartek rzeczniczka tamtejszej komendy komisarz Justyna Stopińska poinformowała o zatrzymaniu 7 osób . Wśród nich było dwóch 17-latków, którzy za swoje czyny mogą odpowiadać jak dorośli.

Nie tylko pobicie

Okazuje się, że 17-latkowie są podejrzani nie tylko o pobicie 15-latka, które częściowo zostało zarejestrowane kamerą w telefonie. Z ustaleń śledczych wynika, że dopuścili się innych przestępstw wobec chłopca dokładnie tydzień przed pobiciem w lesie. - Prokuratura Rejonowa w Legionowie nadzoruje prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Legionowie dochodzenie w sprawie spowodowania w dniu 2 lipca 2024 roku w Legionowie obrażeń ciała na czas poniżej siedmiu dni u małoletniego pokrzywdzonego, zmuszania go do określonego zachowania, kierowania wobec niego gróźb oraz znieważenia pokrzywdzonego, a także pozbawienia w dniu 25 czerwca 2024 roku w Legionowie wolności małoletniego pokrzywdzonego i zmuszania go w tym samym dniu w Chotomowie do określonego działania. W toku postępowania wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec dwóch osób, które ukończyły lat 17 - poinformował prokurator Norbert Woliński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.