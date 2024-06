Do tragedii doszło w poniedziałek, 3 czerwca, w miejscowości Łajski, pod Wieliszewem, w powiecie legionowskim.

Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł po kilku dniach.

Zarzuty i areszt dla kobiety

Do sprawy zatrzymano 25-letnią kobietę. "Przedstawiono jej zarzut usiłowania zabójstwa, czyli czyn z artykułu 13 par 1 Kodeksu karnego, w związku z artykułem 148 paragraf 1 Kodeksu karnego. W stosunku do zatrzymanej skierowano wiosek o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Został on uwzględniony przez sąd" - opisał prokurator Woliński.