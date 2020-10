"Nie ma lekarzy, odczynników, lekarstw". Dyrektorzy szpitali apelują do wojewody

"Nie da się stworzyć bezpiecznych warunków w kilka dni"

Dyrektorzy placówek widzą również duże zagrożenie w wyłączaniu części oddziałów na rzecz łóżek cowidowych. – Zostaliśmy zobowiązani przez wojewodę do stworzenia kolejnych 48 miejsc do leczenia pacjentów z covidem, poprzez wyłączenie naszego oddziału internistycznego z normalnego funkcjonowania. Do tej pory udało się nam wydzielić 18 miejsc na oddziale obserwacyjno-zakaźnym. Nie da się stworzyć bezpiecznych warunków pracy dla personelu w kilka dni. Pojawia się też pytanie najważniejsze – co zrobić z pacjentami internistycznymi? Do jakich szpitali maja trafić? Niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy od służb wojewody odpowiedzi na to pytanie – podkreślił dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Andrzej Kamasa.