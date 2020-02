500 złotych za test na obecność koronawirusa? Cennik nie dotyczy pacjentów ze skierowaniem

Informacja wywołała szereg dyskusji i pytań. Komentujący zastanawiają się, czy płacić muszą wszyscy, również osoby, które do szpitala zakaźnego trafiły z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Dyrektor na urlopie

We wtorek rano próbowaliśmy skontaktować się z dyrekcją szpitala, aby wyjaśnić te wątpliwości. Pracowniczka sekretariatu poinformowała nas jednak, że rozmowa z dyrektorką placówki jest niemożliwa, ponieważ przebywa ona na urlopie. Nasze pytania zostały przekazane jej zastępcy, jednak nie doczekaliśmy się odpowiedzi.

Tymczasem do sprawy zdążył się już odnieść wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska. - Wszystkie badania wykonywane na zlecenie, czy to szpitali zakaźnych, czy też innych podmiotów leczniczych, są wykonywane i są bezpłatne dla pacjentów – mówił na antenie TVN 24 Kraska. - Nie wiem, dlaczego takie zarządzenie się pojawiło. Będę o tym rozmawiać z dyrekcją szpitala – dodał.

Epidemia koronawirusa

Epidemia nowego koronawirusa powodującego zapalenie płuc wybuchła pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. To wirus, który przenosi się z człowieka na człowieka. Według danych z 24 lutego, zakażonych jest prawie 80 tysięcy ludzi. Epidemia rozprzestrzeniła się na 30 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię. We wtorek potwierdzono pierwszy przypadek w Chorwacji oraz dwa w Austrii.

We Włoszech liczba zakażonych sięgnęła 270 (to wzrost o 41 przypadków, ponieważ we wtorek rano podawano, że chorych jest 231). Zmarło siedem osób.