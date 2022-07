Kabriolet uderzył w słup. Dwóch mężczyzn zginęło, dwóch uciekło. Zostali zatrzymani, jeden to policjant

Do wypadku doszło po północy na ulicy Ręczajskiej w Kobyłce. - Po dojeździe naszych strażaków na miejsce zdarzenia okazało się, że pojazdem typu kabriolet podróżowały cztery osoby. Z nieznanych przyczyn auto uderzyło w słup, w wyniku czego dwie osoby wypadły z pojazdu. Dwie osoby, które nie odniosły obrażeń, uciekły z miejsca zdarzenia - powiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Jednym z poszukiwanych okazał się stołeczny policjant

O szczegółach wypadku opowiedział po godzinie 9 rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. - Przed północą uwagę policjantów zwróciło skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierującego i pasażerów przejeżdżającego kabrioletu, w którym na bagażniku siedziały dwie osoby. Policjanci niezwłocznie ruszyli za autem. Kierowca kabrioletu stracił panowanie na łuku drogi. Wtedy doszło do tragedii - poinformował Marczak.

Potwierdził również, że w wyniku zdarzenia dwie osoby zginęły, a dwie kolejne uciekły. Komendant powiatowy policji z Wołomina ogłosił alarm, a do poszukiwań uciekinierów skierowano policjantów z Oddziału Prewencji Policji.

- Tuż przed godziną 1 zatrzymano poszukiwanych mężczyzn. Niestety, jednym z nich okazał się warszawski funkcjonariusz, będący poza służbą - powiedział rzecznik KSP. - Bez względu na to, czy był pasażerem czy kierowcą, zostanie niezwłocznie wydalony ze służby. Jest to tragedia, która nie miała prawa się wydarzyć. W tego typu sytuacjach stosujemy zasadę zero tolerancji i kara musi być bezwzględna - podkreślił.