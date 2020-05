Tramwajem na Winnicę w przyszłym roku. "Epidemia nie wpłynęła na prace"

Jak wskazuje ZTM, to będzie także kolejne zielone torowisko w Warszawie. Na peronach na trasie i na pętli Winnica, znajdować się będą tablice z systemem informacji pasażerskiej. Na końcu odcinka trasy pasażerowie będą mogli się wygodnie przesiąść z tramwajów do autobusów.

Trasa przebiegnie od ulicy Strumykowej do Modlińskiej

Prace trwają mimo koronawirusa

I wychwala nowy odcinek: "Wydłużona trasa tramwajowa pozwoli pasażerom w ciągu nawet 20 minut dojechać do stacji metra na Młocinach".

Inwestycja za 67 milionów złotych

ZTM ocenia też, że to jedna z najbardziej popularnych tras tramwajowych w stolicy. W ciągu roku z obecnego przystanku końcowego na Nowodworach tramwaje odjeżdżają aż 70 tysięcy razy. Przez most im. Marii Skłodowskiej-Curie w godzinach szczytu tramwaje przejeżdżają co dwie minuty. Inwestycja kosztuje ponad 67 milionów złotych. Pierwsze tramwaje pojadą tą trasą już w 2021 roku.