Zginęły dwie osoby, cztery trafiły do szpitala. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na Woronicza

Życia potrąconej pieszej nie udało się uratować, w drodze do szpitala zmarła także druga z ciężko rannych kobiet. Kolejnym poszkodowanym ratownicy udzielali pomocy na miejscu wypadku, czworo z nich trafiło do szpitala, wśród nich było 3,5-letnie dziecko.

Przedłużony areszt dla kierowcy

Po wypadku 45-letni kierowca usłyszał zarzut spowodowania nieumyślnie katastrofy w ruchu drogowym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Mężczyzna na trzy miesiące trafił do aresztu.

Przekroczył prędkość, był wcześniej karany

Wprowadzili ograniczenie prędkości

"Ten wypadek był duży, śmiertelny, ale na co dzień kierowcy nie przestrzegają przepisów i zdarzają się mniejsze kolizje. A to jakaś stłuczka się zdarzy, a to ktoś nie zdąży wyhamować lub wywróci się na skuterze. Tam jest dwupasmowy prosty odcinek, dwa przejścia dla pieszych i zero świateł. Strach tamtędy chodzić" - napisał do nas na Kontakt24 tuż po wypadku jeden z mieszkańców.