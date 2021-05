"Pod koło podłożył gumowy szlauch z wbitą na końcu śrubą". Zatrzymany za kradzież "na kolec"

Mokotowscy policjanci zatrzymali 46-latka podejrzanego o kradzież na tak zwany "kolec". - Mężczyzna, działając w porozumieniu z innym sprawcą, podłożył pod koło samochodu zaostrzony przedmiot, który przebił oponę, a następnie ukradł z auta torbę z laptopem - relacjonuje rzecznik tej komendy. Wyjaśnia też na czym polega kradzież "na kolec".

Do kradzieży doszło na parkingu przy alei Wilanowskiej. - Jeden ze sprawców obserwował upatrzonego wcześniej pokrzywdzonego, a drugi, który jest obecnie ustalany, pod tylne koło mazdy CX5 podłożył gumowy szlauch z wbitą na końcu zaostrzoną śrubą. W ogumieniu powstał niewielki otwór, przez który lekko uchodziło powietrze. Ponadto uszkodził powłokę lakierniczą w aucie. Kiedy pokrzywdzony zajmował się wymianą ogumienia, sprawca ukradł leżącą na siedzeniu torbę, w której znajdował się laptop, pendrive oraz cztery paczki papierosów - relacjonuje rzecznik mokotowskiej komendy Robert Koniuszy,

Policjanci ustalili, że podejrzany mieszka w różnych hostelach w Warszawie i że ma pojawić się w Dziekanowie Leśnym. - Po krótkiej obserwacji tego miejsca zauważyli mężczyznę wychodzącego z hostelu w obecności znajomego. Podejrzany był ubrany dokładnie tak samo, jak w dzień przestępstwa. Obaj wsiedli do forda focusa i pojechali w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, następnie do Babic. Policjanci ruszyli za nimi. Mężczyźni pojechali w rejon jednego z marketów z narzędziami budowlanymi i prawdopodobnie dokonywali rozpoznania - opisuje Koniuszy.

Najprawdopodobniej jednak nie zauważyli nic ciekawego, bo niebawem wrócili do hostelu. Wtedy do akcji wkroczyli kryminalni i zatrzymali mężczyzn. - Policjanci w samochodzie znaleźli między innymi gumowy szlauch z nabitymi kolcami. Po przeszukaniu pokoi hotelowych, przewieźli mężczyzn do policyjnych cel - dodaje rzecznik mokotowskiej komendy.

Podejrzany 46-latek usłyszał już zarzuty, natomiast drugi mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i wrócił do domu. - Okazało się, że nie miał nic na sumieniu. Na wniosek policjantów i prokuratora wobec podejrzanego 46-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Teraz grozi mu kara do pięć lat więzienia - podaje Koniuszy.

Na czym polega metoda "na kolec"?

Robert Koniuszy wyjaśnił też na czym polega metoda kradzieży "na kolec": - Sprawcy, zazwyczaj działają we dwoje lub troje, jadą swoim samochodem w okolice dużych marketów, szczególnie z materiałami budowlanymi. Wybierają posiadaczy drogich samochodów, którzy przyjeżdżają tam na zakupy i pozostawiają auta na parkingu.

Następnie obserwują, kto wysiada z pojazdu. Jeden z nich idzie za kierowcą do marketu patrząc, co ta osoba kupuje i ile płaci. - Informacje przekazuje wspólnikowi przez telefon, który w tym czasie sprawdza, co znajduje się wewnątrz pojazdu. Po umówieniu się, że warto okraść obserwowanego właściciela auta, sprawca będący na zewnątrz podkłada pod koło ostry przedmiot w postaci zaostrzonej śruby umieszczonej w gumowym wężu kolca. Po najechaniu na nią, z koła lekko schodzi powietrze. Jednak nie od razu, tylko stopniowo, najczęściej dopiero podczas jazdy - tłumaczy Koniuszy.

Nieświadomy kierowca rusza i dopiero po przejechaniu pewnego odcinka orientuje się, że coś jest nie tak. W tym czasie sprawcy jadą za nim. - Kiedy kierowca zatrzymuje samochód, zauważa, że ma uszkodzoną oponę i całą uwagę kieruje na usterce. Wyjmuje zestaw naprawczy lub dzwoni po pomoc drogową. Zazwyczaj jest tak zaaferowany, że nie przywiązuje uwagi do tego, że w aucie zostawił torbę z laptopem i dokumentami lub inne wartościowe przedmioty - zwraca uwagę policjant.

Sprawcy wykorzystują ten moment nieuwagi i zatrzymują się w pobliżu uszkodzonego samochodu. Jeden czeka w aucie, drugi zakrada się do samochodu, lekko otwiera drzwi i zabiera torbę z rzeczami. Pokrzywdzony dopiero po czasie orientuje się, że został okradziony. Robert Koniuszy radzi, przed wymianą koła upewnić się, czy nikt nas nie obserwuje. - Nie zapomnijcie o zamknięciu samochodu w czasie wymiany. Złodzieje czekają na ten moment, kiedy będziecie zajęci, bo to dla nich najlepszy moment, żeby Was okraść - apeluje.

Autor:mp/b

Źródło: tvnwarszawa.pl