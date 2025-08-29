Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Wjechała w auto nauki jazdy. Dwie osoby ranne, w tym instruktor

Wypadek na Mokotowie
Wypadek z udziałem samochodu nauki jazdy
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Kierująca samochodem osobowym wjechała w pojazd nauki jazdy. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Ucierpiał też sygnalizator, który upadł na chodnik.

W piątek, kilkanaście minut po godzinie 14, na skrzyżowaniu Puławskiej i Domaniewskiej doszło do wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca mazdą uderzyła w tył suzuki, który jest pojazdem nauki jazdy. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby odniosły obrażenia. Do szpitala zabrano instruktora nauki jazdy oraz kierującą mazdą. Kursantka nie wymagała hospitalizacji. Kierujące były trzeźwe - powiedział nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

W wyniku zderzenia jeden z pojazdów wpadł na słup z sygnalizatorem, który przewrócił się na chodnik.

Na miejscu występują utrudnienia w ruchu. Na skrzyżowaniu nie działa sygnalizacja świetlna.

Wypadek na Mokotowie
Wypadek na Mokotowie
Wypadek na Mokotowie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek na Mokotowie
Wypadek na Mokotowie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek na Mokotowie
Wypadek na Mokotowie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek na Mokotowie
Wypadek na Mokotowie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek na Mokotowie
Wypadek na Mokotowie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieWypadkiPolicja
Czytaj także:
Policja z Legionowa poszukuje mężczyzny ze zdjęcia
Jechał hulajnogą po chodniku, uderzył w dziecko. Policja szuka tego mężczyzny
Burza
Groźna pogoda, są ostrzeżenia. IMGW: możliwość trąby powietrznej
METEO
granatnik
KGP: generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby
Mokotów
Wypadek na trasie S2
Motocyklista wjechał w bariery
Maciej Slab Krakowian czb
"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"
TVN24
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"
Praga Południe
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
"Nie był przypadkową ofiarą". Zarzuty po pobiciu Adama Niedzielskiego
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
Śródmieście
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
"Na wyjaśnienie będziemy musieli czekać miesiące"
Air Show w Radomiu (zdj. archiwalne)
Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów
25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
Śródmieście
Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia
Wilanów
Wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna porusza się czarnym audi
Do więzienia po kontroli drogowej
Pistacje
Wpadli miłośnicy pistacji
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiana rozkładu jazdy pociągów
Komunikacja
Tragedia na radomskim Air Show
To nie była pierwsza katastrofa samolotu podczas Air Show w Radomiu
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Loty z Radomia zostaną przekierowane do Warszawy
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Dominik tonął w jeziorze. Osobiście podziękował za uratowanie życia
Samochód nie miał kompletnych oznaczeń
Udawał taksówkarza, woził klientów
Śródmieście
Rowerzysta uległy wypadkowi na ulicy Okopowej
Oszołomiony i zakrwawiony siedział na drodze dla rowerów
Wola
Rowery (zdjęcie ilustracyjne)
Zniknęły rowery i hulajnoga. Szukają trzech mężczyzn
Białołęka
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Dzielnice przeciw nocnej prohibicji. Głosowały już wszystkie rady
Śródmieście
Magdalena Ejsmont odchodzi ze stanowiska komendantki straży miejskiej
Komendantka straży miejskiej odchodzi. "To był czas pełen wyzwań"
Śródmieście
W samochodzie była broń i amunicja
Jechał "wężykiem", w aucie miał broń
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki