Wjechała w auto nauki jazdy. Dwie osoby ranne, w tym instruktor

W piątek, kilkanaście minut po godzinie 14, na skrzyżowaniu Puławskiej i Domaniewskiej doszło do wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca mazdą uderzyła w tył suzuki, który jest pojazdem nauki jazdy. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby odniosły obrażenia. Do szpitala zabrano instruktora nauki jazdy oraz kierującą mazdą. Kursantka nie wymagała hospitalizacji. Kierujące były trzeźwe - powiedział nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

W wyniku zderzenia jeden z pojazdów wpadł na słup z sygnalizatorem, który przewrócił się na chodnik.

Na miejscu występują utrudnienia w ruchu. Na skrzyżowaniu nie działa sygnalizacja świetlna.

