Otworzą fragment Sobieskiego, duże zmiany na Mokotowie

Po długim weekendzie wykonawca linii tramwajowej do Miasteczka Wilanów otworzy wschodnią jezdnię ulicy Sobieskiego. To oznacza zmiany w kursowaniu kilku linii autobusowych.

"Pomiędzy Nałęczowską a Idzikowskiego kierowcy pojadą w obu kierunkach jezdnią, która po zakończeniu przebudowy będzie prowadziła do Śródmieścia. Tymczasowe znaki i sygnalizacja będą montowane w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 18 na 19 sierpnia. Od poniedziałku rano kierowcy pojadą według nowych zasad" - poinformował w komunikacie stołeczny ratusz.

Zmiany na kilku skrzyżowaniach

Pomiędzy Sadybą a Stegnami otwarta zostanie ulica świętego Bonifacego od strony Powsińskiej. Na wlocie św. Bonifacego będą dwa pasy: do skrętu w prawo lub lewo. Na Sobieskiego – od strony Śródmieścia – staną zakazy skrętu w prawo i lewo. Plac budowy zajmie środek skrzyżowania, dlatego żeby pojechać w kierunku alei Sikorskiego, kierowcy poruszający się od Śródmieścia i z Powsińskiej zawrócą na wysokości Egejskiej. W św. Bonifacego w kierunku alei Sikorskiego nie skręcą jadący od Wilanowa.

Na newralgicznym skrzyżowaniu z alejami Sikorskiego i Witosa utrzymana zostanie dotychczasowa organizacja ruchu. W obu kierunkach Sobieskiego będą pasy do jazdy prosto i w prawo. Aleją Witosa od strony Wisły przejazd przez skrzyżowanie pozostanie dwoma pasami prosto, a od Ursynowa będą pasy do jazdy w każdym kierunku.

Na skrzyżowaniu z Idzikowskiego jadący od centrum nie skręcą w lewo. Nie będzie też skrętu w lewo w Sobieskiego z Idzikowskiego od Puławskiej. Z kolei na Idzikowskiego od strony alei Witosa, a także naI Sobieskiego od Wilanowa będą osobne pasy do skrętu w lewo, a obok do jazdy prosto lub w prawo.

Zmiany tras autobusów

Otwarcie wschodniej jezdni oznacza zmiany na trasach kilku linii autobusowych. Autobusy linii 164 wrócą tu na swoją podstawowa trasę. Podobnie 185 w kierunku Ursynowa, 189 od pętli Sadyba do osiedla Górczewska i 263 na trasie wydłużonej do węzła przesiadkowego przy stacji metra Wilanowska. Te trzy linie w przeciwną stronę pojadą Czarnomorską i Jana III Sobieskiego do św. Bonifacego.