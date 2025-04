Zniszczył biletomat i drzwi w szpitalu, by "rozładować nerwy"

Policjanci zatrzymali agresywnego 29-latka Źródło: KRP II

Policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę, który zniszczył biletomat i drzwi na terenie szpitalnego oddziału ratunkowego. 29-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w piątek, 4 kwietnia około godziny 16 na terenie szpitala MSWiA przy ulicy Wołoskiej na Mokotowie. Zgłoszenie dotyczyło agresywnego i awanturującego się mężczyzny.

- Kilkanaście minut wcześniej mężczyzna przyszedł do placówki, ze swoimi żądaniami. Kiedy sprawy nie przebiegały po jego myśli, zdenerwował się i wychodząc z SOR, przewrócił biletomat w wyniku czego został on całkowicie zniszczony. Następnie z dużą siłą trzasnął drzwiami, które również zostały uszkodzone. Wartość uszkodzenia mienia wyceniono na trzy tysiące złotych - przekazała aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Rozładował

Po przybyciu na miejsce policjantów, agresywny mężczyzna miał się uspokoić twierdząc, że przez takie zachowanie chciał rozładować swoje nerwy.

- 29-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Uprawniony pracownik szpitala złożył w sprawie zawiadomienie. Agresor usłyszał zarzuty, za które może zostać skazany na pięć lat więzienia. Nie jest wykluczone, że sąd zobowiąże go do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów naprawy - podsumowała Marta Haberska.

