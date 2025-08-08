Logo TVN Warszawa
Mokotów

"Powstały z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście"

Ogród biocenotyczny przy ulicy Kijowskiej
Mieszkańcy walczą o więcej zieleni w miastach. "Coraz więcej przestrzeni obetonowujemy"
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W trzech dzielnicach powstały ogrody biocenotyczne. Zieleni przybyło przy ulicy Kijowskiej na Pradze-Północ, parku przy Bernardyńskiej Wodzie na Mokotowie oraz w parku Fort Bema na Bemowie. Te ogrody to projekty z budżetu obywatelskiego.

Powstałe ogrody to ostoje dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt, zwiększają różnorodność biologiczną i retencję, a także dają możliwość obcowania z dziką przyrodą. Ogrody zajmują łącznie powierzchnię ponad pięciu tysięcy metrów kwadratowych. Największy z nich, liczący 2500 metrów kwadratowych, to ten w parku przy Bernardyńskiej Wodzie.

Projekty zrealizował Zarząd Zieleni Warszawy.

Ogrody zdobią różnorodne rośliny

W ogrodzie przy ulicy Kijowskiej posadzone zostały drzewa, takie jak głóg jednoszyjkowy czy jarząb pospolity. Pojawiły się również krzewy: bez czarny, bez koralowy, dereń świdwa, róża dzika, leszczyna pospolita, wierzba purpurowa, śliwa tarnina, jeżyna popielnica. Powstała zieleń uzupełniają byliny: wrotycz zwyczajny, bodziszek łąkowy, krwawnik pospolity, jastrun właściwy, przetacznik długolistny, rumian żółty, dzwonek skupiony, szałwia omszona oraz cebule: tulipan Foresta "Rosy drem", szafirek drobnokwiatowy, krokus wiosenny czy śnieżyczkę przebiśnieg.

Teren ogrodu otoczono płotkami wiklinowymi i zadbano o skrzydlatych mieszkańców – postawione zostały poidełka i budki lęgowe.

Ogród biocenotyczny przy ulicy Kijowskiej
Ogród biocenotyczny przy ulicy Kijowskiej
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawa

Z kolei w parku przy Bernardyńskiej Wodzie, przy skrzyżowaniu ulic Powsińskiej i Idzikowskiego, rośnie już kilka wierzb płaczących, niemal tysiąc krzewów w formie czyżni, ponad dwa tysiące bylin, założona jest łąka kwietna i trawnik. "Poruszanie po ogrodzie ułatwiają nowe alejki, tam także jest płotek wiklinowy, wygrodzenia z gałęzi, drewno w postaci pni, konarów i klocków" - opisał ratusz w komunikacie.

Ogród biocenotyczny przy Bernardyńskiej Wodzie
Ogród biocenotyczny przy Bernardyńskiej Wodzie
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawa
Ławki do odpoczynku

W Forcie Bema, przy ulicy Waldorffa, uporządkowano zieleń i posadzono łącznie ponad 2400 roślin: drzewa, w tym lipę drobnolistną i głóg jednoszyjkowy, krzewy, byliny i rośliny cebulowe. Urozmaicają one teren o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych. Rosną tam też leśne krzewy owocowe, byliny grądowe, w skład których weszły rośliny wieloletnie, które naturalnie występują w lasach liściastych, na ich obrzeżach i w zaroślach wewnątrz zalesionego terenu blisko ścieżek. "Rośliny zadarniające na szczycie powierzchni nasypu ziemnego zabezpieczają teren przed samosiewami gatunków inwazyjnych" - zaznaczył ratusz.

Ogród biocenotyczny w Forcie Bema
Ogród biocenotyczny w Forcie Bema
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawa

Spacerujący mogą przechadzać się ścieżką z nawierzchni mineralnej i ścieżką gruntową. Na terenie ogrodu można odpocząć na drewnianych siedziskach.

Ogród przy ulicy Kijowskiej powstał w 2024 roku, pozostałe dwa w roku 2025.

Ogród biocenotyczny
Ogród biocenotyczny
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawa

Tabliczki informują

Ogrody powstały w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. "Ogród biocenotyczny dla Warszawy – zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą".

We wszystkich ogrodach postawione zostały tablice informacyjne, z których można się dowiedzieć, czym są ogrody biocenotyczne. Tego typu ogrody wspierają bioróżnorodność i retencję. "Ogród biocenotyczny to obszar stworzony z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście. Zadaniem takiego ogrodu, zaopatrzonego w rodzime nasadzenia roślin (nasadzenia naturalnie występujących w Polsce gatunków), jest zapewnienie: bezpiecznego schronienia, bazy pokarmowej, miejsc lęgowych, rozrodu i odpoczynku rodzimym, dzikim gatunkom owadów, płazów, gadów, ssaków i ptaków" - można przeczytać w opisie projektu, na stronie budżetu obywatelskiego.

Ogród biocenotyczny w Forcie Bema
Ogród biocenotyczny w Forcie Bema
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawa

"Inne tabliczki zachęcają do tego, by np. nalać ptakom wody do drewnianych poidełek i uświadamiają, że jesteśmy w strefie dzikiej przyrody" - przekazał urząd miasta.

TVN24 HD
Na żywo

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Zieleni Warszawa

