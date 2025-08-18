Od czterech lat ukrywał się przed policją, wpadł przez alkohol

Ponad 350 tysięcy rodziców nie płaci alimentów na własne dzieci. Wielu nie robi tego złośliwie, chociaż ich stać Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

O sprawie poinformowała w poniedziałek Komenda Rejonowa Policji Warszawa II. Mokotowscy dzielnicowi podjęli w ostatnim czasie interwencję wobec trzech mężczyzn pijących alkohol przed jednym ze sklepów na terenie dzielnicy.

"Podczas legitymowania okazało się, że jeden z nich figuruje w policyjnych systemach jako osoba poszukiwana. Poszukiwania 57-latka od 2021 roku prowadzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Mężczyzna schronienie przed zakładem karnym znalazł na terenie Warszawy" - wyjaśnia w komunikacie aspirant sztabowy Marta Haberska, rzeczniczka KRP Warszawa II.

Jak dodaje, list gończy za mężczyzną został wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. Powodem była kara za niewywiązanie się z obowiązku alimentacyjnego.

287 dni kary

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Funkcjonariusze przeprowadzili z nim czynności, a następnie doprowadzili go do zakładu, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Jak podaje asp. szt. Haberska, 57-latek spędzi za kratami najbliższe 287 dni.

"Policjanci przypominają, że unikanie odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości nie daje gwarancji bezkarności. Każda osoba poszukiwana musi liczyć się z tym, że prędzej czy później zostanie zatrzymana" - przestrzega rzeczniczka mokotowskiej policji.

