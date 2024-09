Rozebrali wyniesione przejście przed szkołą. "Kierowcy przyspieszają zamiast zwolnić"

Problem zauważył jeden z mieszkańców Mokotowa, który opisał go na lokalnej grupie sąsiedzkiej w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnił, wszystko zaczęło się, gdy przed Szkołą Podstawową numer 212 przy Czarnomorskiej zlikwidowano wyniesione przejście dla pieszych. Zamontowano za to progi wyspowe po jednej i drugiej stronie "zebry". "Teraz kierowcy tuż przed przejściami, jest tu ich kilka na tym odcinku, jadą szybciej i wykonują niebezpieczne manewry, by zdążyć przejechać środkiem, pomiędzy progami. Często przyspieszają przed przejściami zamiast zwolnić, by właśnie uniknąć zderzenia z kierowcami z przeciwka" - opisał mieszkaniec.