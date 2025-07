Będzie tor dla łyżwiarzy. Wybrano zwycięską koncepcję

Miasto ogłosiło zwycięską koncepcję na ośrodek Stegny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

- To wielki dzień dla polskich łyżwiarzy i miłośników dyscyplin łyżwiarskich. Rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję architektoniczną na kompleks hal lodowych na Stegnach. Już w pierwszym etapie inwestycji Warszawa zyska nowoczesny i zadaszony tor do łyżwiarstwa szybkiego oraz dwa pełnowymiarowe lodowiska do hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego i short-tracku - mówił we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Miejsce dla profesjonalnych zawodów

Miasto rozstrzygnęło konkurs na koncepcję architektoniczną hali toru łyżwiarskiego oraz dwóch hal lodowych dla Ośrodka Stegny. Ambicją projektantów było przywrócenie właściwej rangi ważnemu dla mieszkańców miejsca rekreacji, spotkań i codziennej aktywności. Ponadto, projektanci postawili sobie za zadanie stworzenie obiektu rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej, który oprócz funkcji treningowej, będzie miejscem organizacji profesjonalnych zawodów międzynarodowych i jedną z wizytówek stolicy. Hala toru łyżwiarstwa szybkiego będzie spełniać wymogi Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) i Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Pomieści w sumie aż 4,5 tysiąca kibiców.

Warszawa zabiegała o to, aby Ośrodek Stegny przez wiele lat służył warszawiankom i warszawiakom oraz nowym pokoleniom sportowców i kibiców. Dlatego w konkursie, oprócz głównej hali toru łyżwiarskiego, architekci mieli też zaprojektować dwie hale lodowe, które powstaną w kolejnych etapach inwestycji. Pierwsza będzie służyła do hokeja na lodzie, jazdy figurowej oraz jazdy rekreacyjnej z trybunami dla 1,5 tysiąca widzów. Druga hala, treningowa, oprócz lodowiska do hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego, będzie miała trzy tory do curlingu. Dopełnieniem kompleksu będzie niezależnie działająca kawiarnia i siłownia. Wokół budynków powstanie również tor wrotkowy, boisko do gry w hokeja na rolkach, a także ciekawa krajobrazowo pętla dla rolkarzy.

Wygrana koncepcja

Konkurs był jednoetapowy. Sąd konkursowy mógł wybierać spośród 13 prac. Jury zdecydowało o przyznaniu I, II i III nagrody oraz trzech wyróżnień. Zwycięzca zostanie teraz zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Wizualizacja ośrodka Stegny Pierwsza nagroda - wizualizacja ośrodka Stegny Źródło: Pracownia P2PA, UM Warszawa Pierwsza nagroda - wizualizacja ośrodka Stegny Źródło: Pracownia P2PA, UM Warszawa Pierwsza nagroda - wizualizacja ośrodka Stegny Źródło: Pracownia P2PA, UM Warszawa Pierwsza nagroda - wizualizacja ośrodka Stegny Źródło: Pracownia P2PA, UM Warszawa

Pierwszą nagrodę zdobył zespół z pracowni P2PA Sp. z o. o. z Wrocławia wraz z Metropolis Sp. z o. o. ze Szczecina (praca nr 11; 200 tys. zł), drugą WXCA Group Sp. z o.o. wraz z JSK Architekci Sp. z o.o. z Warszawy (praca nr 01; 150 tys. zł), a trzecią Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. z Warszawy (praca nr 06; 100 tys. zł). Wyróżnienie I stopnia o wartości 20 tys. zł przyznano: Grupa 5 Architekci Sp. z o.o. i ATJ architekci sp. z o.o. z Warszawy wraz z Fort Polska Sp. z o.o. z Bydgoszczy (praca nr 10). Natomiast równorzędne wyróżnienia II stopnia o wartości 15 tys. zł każde otrzymali: Bujnowski Architekci Sp. z o.o. z Warszawy (praca nr 09) i KRUSZEWSKI ARCHITEKCI sp. z o.o. z Warszawy wraz z EOVASTUDIO SLP i NETWORKING GLOBAL NEW PROCESS ARQUITECTOS SLP z Sewilli, z Hiszpanii (praca nr 04).

Miasto szukało w konkursie najlepszej koncepcji obiektów sportowych pod względem architektonicznej atrakcyjności i funkcjonalności. Sędziowie oceniali dobór formy architektonicznej do funkcji obiektów i wkomponowanie kompleksu w otoczenie. Ważna była również realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań. Promowane było zastosowanie rozwiązań obniżających koszty eksploatacji inwestycji oraz ograniczenie hałasu.

- Poziom prac był bardzo wysoki. Jako sędziowie mieliśmy przed sobą trudne zadanie wyboru tej najlepszej. Wielogodzinne dyskusje sądu konkursowego były bardzo merytoryczne i owocne. Cieszę się, że udało nam się wybrać tak dobrą pracę i nie mogę doczekać się realizacji pierwszego etapu - stwierdziła wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Zwycięska pracownia zaprojektowała budynek z myślą o klarowności funkcjonalnej i zróżnicowanych potrzebach jego użytkowników. Sąd konkursowy zwrócił uwagę na zaproponowany w projekcie przemyślany podział bryły na masywny cokół, otwartą strefę esplanady i lekką, horyzontalną część górną, umożliwił precyzyjne zdefiniowanie hierarchii przestrzeni i ich przeznaczenia. Każda z warstw budynku odpowiada innemu rytmowi użytkowania, tworząc czytelną strukturę, w której porządek architektoniczny wspiera logikę funkcji.

Ważny dzień dla Warszawy

- Uważam, że to bardzo ważny dzień dla Warszawy i dla obiektu na Stegnach, który istnieje od 1979 roku. Nadszedł czas na jego modernizację, zasługują na to warszawiacy i warszawianki, ale także kluby i związki sportowe. Czas, by Warszawa miała taki obiekt z prawdziwego zdarzenia. Zapewniam, że jako Rada Warszawy nadal będziemy czuwać nad realizacją tego przedsięwzięcia - dodał Mariusz Budziszewski, przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki m.st. Warszawy.

Nagrodzony projekt został doceniony za znakomite wpisanie kompleksu hal w kontekst urbanistyczny. Wycofanie wewnętrznego łuku elewacji pozwoliło na wytworzenie niewielkiego placu, który podkreśla oś kompozycyjną założenia. Na wyniesioną część korony trybun, prowadzą szerokie schody, oplatające budynek w kilku miejscach. W północnej części działki, w naturalny sposób wytworzył się rekreacyjny plac, połączony z zewnętrznym torem wrotkarskim oraz boiskiem do hokeja na rolkach. Podążając konsekwentnie za założeniami funkcjonalnymi, od strony zachodniej zlokalizowano osiowo halę lodową drugiego etapu, zapewniając możliwość połączenia obiektów otwartym na dwie areny barem centralnym. Hala treningowa przylega do hali lodowej, od strony południowo-zachodniej, tworząc zwartą zabudowę.

Istotną część funkcjonowania obiektu stanowi możliwość wykorzystania go przez mieszkanki i mieszkańców Warszawy. W kompleksie znajdzie się szereg ogólnodostępnych funkcji, które zostały zaprojektowany w sposób zapewniający ich działanie niezależne od głównego korpusu.

Sąd konkursowy zwrócił uwagę na racjonalne i poprawne jest etapowanie inwestycji, które pozwoli na dobre funkcjonowanie obiektu już w pierwszym etapie realizacji. Każdy kolejny etap zwiększy jego użyteczność bez znaczących ingerencji w poprzednie etapy. Sąd konkursowy docenił również rozwiązania w zakresie organizacji imprez w hali głównej, w tym właściwą lokalizację pomieszczeń obsługi w powiązaniu z docelowo realizowanymi halami etapu drugiego inwestycji.

Jury konkursowe uznało, że zwycięski projekt jest szansą na realizację ważnego obiektu sportowego, który będzie znaczący w pejzażu architektonicznym Warszawy i przyjazny dla społeczności lokalnej.

W zgodzie z ekologią

Koncepcja modernizacji Ośrodka Stegny uwzględnia aspekty proekologiczne. Projektanci pomyśleli o zachowaniu lub przesadzeniu istniejących drzew oraz zagospodarowaniu wód opadowych na działce, poprzez rozwiązania retencyjne oparte na przyrodzie. Planowane jest także wykorzystanie dachów hal do montażu paneli fotowoltaicznych. W ramach rozwiązań technicznych zakłada się dążenie do ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko oraz optymalizację pod kątem kosztów utrzymania obiektów, dążąc do współczesnych rozwiązań budownictwa zrównoważonego. Rozwiązania te pozwolą nie tylko zbudować modelowy budynek spełniający wymogi obowiązkowego od dzisiaj Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku, ale również zapewnią realizację obiektu społecznie odpowiedzialnego i efektywnego energetycznie.

W sądzie konkursowym pracowali: wiceprezydentka Renata Kaznowska, odpowiadająca w mieście zarówno za architekturę jak i sport; reprezentujący środowisko sportowe Konrad Niedźwiedzki, dyrektor Sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego; Rafał Miastowski – burmistrz Mokotowa; Marcin Kraszewski – dyrektor Biura Sportu i Rekreacji; Katarzyna Łęgiewicz – dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA; Aneta Wardzińska-Siczek – architektka, zastępczyni dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP), Katarzyna Herman – architektka, BAiPP. Funkcję przewodniczącego pełnił Marcin Brataniec, wiceprezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), rola sędziego referenta przypadła architektowi Marcinowi Chruślińskiemu. W sądzie pracował również architekt Rafał Sieraczyński, z Oddziału Warszawskiego SARP.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane od 1 lipca do 11 lipca w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od Wydziału Obsługi Mieszkańców (WOM).

Zainteresowane osoby mogą również wziąć udział w dyskusji pokonkursowej w poniedziałek, 7 lipca o godz. 17:00 w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (Al. Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM od strony Rotundy).