Zaginiony podczas wojny cenny obraz leżał na strychu, prawdopodobnie 85 lat

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o odzyskaniu "Portretu Marszałka Józefa Piłsudskiego" i książki "Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich". Obraz trafi do Muzeum Historii Polski, a książka zostanie włączona do ocalałej części przedwojennego historycznego zbioru bibliotecznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Bibliotece Narodowej.

Odzyskują kolejne utracone dzieła

- Obecnie prowadzimy 178 spraw restytucyjnych na całym świecie, w tym 51 w kraju - zaznaczyła Wróblewska. I dodała: - Dzisiaj prezentujemy dwa odzyskane obiekty - jeden z zagranicy, drugi odnaleziony w Polsce. Działania restytucyjne były i będą prowadzone w ministerstwie, ale zachęcam też wszystkich do szczególnej uważności, ponieważ utracone dzieła możemy znaleźć także w kraju - na aukcji, wystawione do sprzedaży czy - tak jak w przypadku obrazu Mehoffera - na własnym strychu - dodała.

Minister Bartoszewski, dziękując za odnalezienie książki z przedwojennych zbiorów MSZ, podkreślił wagę ponad 1000-letniej historii łączącej Polaków i Żydów. - Pierwsi Żydzi zamieszkiwali na terenach Polski już w X wieku. Świadectwem tego dziedzictwa jest m.in. wspaniałe Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Bardzo się cieszę, że kolejnym dziełem odzyskanym dzięki wysiłkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest właśnie książka o kulturze i sztuce ludu żydowskiego w Polsce. To tom, który znajdował się w zbiorach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, niezwykle spustoszonych i zrabowanych w czasie wojny - podkreślił Bartoszewski.

Obraz znaleziony na strychu

"Odnaleziona dokumentacja i fotografie wskazują, że obraz został zamówiony u Józefa Mehoffera w 1921 r. przez ówczesne Ministerstwo Sztuki i Kultury oraz Kancelarię Cywilną Naczelnika Państwa. Następnie włączono go do Państwowych Zbiorów Sztuki - instytucji zajmującej się gospodarowaniem dziełami sztuki, zabytkami czy meblami będącymi własnością państwa" - wyjaśniło MKiDN.

Pierwotnie "Portret marszałka Józefa Piłsudskiego" był prezentowany w Prezydium Rady Ministrów II RP, gdzie obecnie znajduje się siedziba Pałacu Prezydenckiego. Wielkoformatowe płótno wypożyczane było także na wystawy, m.in. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych czy w Kamienicy Baryczków na Rynku Starego Miasta. Kilka lat przed wybuchem II wojny światowej "Portret marszałka Józefa Piłsudskiego" został przeniesiony do budynku Komendy Miasta Warszawy przy placu Piłsudskiego. To właśnie stamtąd obraz Mehoffera został prawdopodobnie ewakuowany i ukryty przed ewentualną grabieżą lub zniszczeniem przez wojska niemieckie, które już we wrześniu zajęły budynek Komendy Miasta.