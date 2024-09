Koncert, warsztaty, pokazy filmów, debata. Muzeum POLIN hucznie świętuje 10. urodziny

Opowieści o eksponatach, warsztaty kulinarne, noc filmowa

- Pan Marian odniósł się do stałej, nieprzerwanej obecności Żydów w Polsce. Chcąc odnieść się do tego, że polscy Żydzi pomimo tragedii Holocaustu, pomimo tego, co wydarzało się także po wojnie, nadal w Polsce żyją, pracują, zakładają rodziny. To krótkie zdanie "jesteśmy tutaj" jest zarazem cudem i wyborem, którego polscy Żydzi dokonują każdego dnia, wybierając Polskę. Muzeum POLIN od 10 lat mówi: jesteśmy tutaj, na Muranowie, gdzie wydarzyła się ta historia, gdzie wydarzyła się historia polskich Żydów - podkreśliła.

Widowisko taneczno-muzyczne "Mir zenen do. Jesteśmy tutaj"

- Od zawsze marzyliśmy, by w Muzeum POLIN pokazywać także taniec, w tym współczesny taniec izraelski. Mamy jednak pewne przestrzenne ograniczenia. Pokazanie tańca na ekranie wydaje się pomysłem oczywistym, to jednak dopiero początek. Wraz z rozwojem projektu i zaangażowaniem artystów okazało się, że dla każdego z nich wizyta w muzeum jest czymś innym, każdy inaczej podchodzi do tej przestrzeni - powiedział Kajetan Prochyra, koordynator sceny muzycznej Muzeum POLIN oraz nowy dyrektor Orkiestry Polskiego Radia.

- To będą trzy różne historie. Pierwsza z nich to opowieść o grupie młodych tancerzy, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy do Polski i próbują odnaleźć się w przestrzeni muzeum, oswoić ją, uczynić własną. Druga, opowieść Alisy Makarenko, to bardziej teatr tańca, w ruchu Alisa inspirowała się żydowskimi zwyczajami, gestem obecnym w rytuałach. Do tego "Błękitna rapsodia", tak bardzo nowojorska, którą przenosimy na naszą wystawę stałą, Galerię Ulica, do Galerii Miasteczko. Trzecia odsłona to opowieść izraelska, mówiąc może nieco kliszowo, jest to modlitwa o pokój - dodał.