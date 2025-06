Komunikacja miejska w wakacje. Linie szkolne zawieszają kursowanie

Tramwaj wjechał na nowe torowisko na Stegnach Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Stolica co roku zmienia rozkłady jazdy dla tramwajów i autobusów na okres wakacji. Ma to związek z przerwą w nauce i letnimi urlopami. Miasto pustoszeje, więc Zarząd Transportu Miejskiego ogranicza kursowanie wybranych linii autobusowych. W nadchodzących dwóch miesiącach z mniejszą częstotliwością będzie też jeździć metro. Zmiany obowiązują od 28 czerwca do 31 sierpnia.

Dyrektorka ZTM Katarzyna Strzegowska wyjaśnia, że decyzje o zawieszeniu wybranych linii lub zmniejszeniu częstotliwości ich kursowania są podejmowane na podstawie badania napełnienia pojazdów. - Dlatego wiemy, które linie możemy odciążyć w czasie wakacji - mówi, cytowana w komunikacie ratusza.

Zawieszone linie autobusowe

Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 196, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, 817, E-2. Dodatkowo, autobusy linii 326 pojadą tylko w godzinach szczytu, podobnie jak autobusy linii 256, które będą także miały "wolne" w soboty, niedziele i święta.

Pod szkoły nie będą podjeżdżały autobusy linii 164, 198 i 201. "Na okres wakacyjny zawieszone zostaną też kursy realizowane w dni nauki szkolnej i akademickiej, czyli linii 114, 121, 142, 150, 152 oraz 211 (są one oznaczane odpowiednim symbolem literowym)" - zaznacza ratusz.

ZTM wprowadza również korekty tras i rozkładów autobusów linii: 107, 125, 134, 164, 192, 239, 326, 401, 411, 521.

Wakacyjne rozkłady jazdy będą obowiązywały w kursowaniu linii: 105, 106, 108, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 130, 132, 140, 141, 146, 147, 150, 154, 162, 163, 166, 167, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 221, 256, 317, 319, 338, 414, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 518, 520, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 714, 727, 739, 742, 750, 755, E-1.

Tramwaje, metro i pociągi podmiejskie

Tramwaje nie zmieniają tras, ale będą kursowały ze zmienioną częstotliwością. W dni powszednie godzinach szczytu podjadą na przystanki co 5 lub 10 minut, poza nimi co 7,5 minuty lub co 15 minut.

Metro także zmienia częstotliwość kursowania pociągów. W dni powszednie rano i po południu będą kursowały na linii M1 co 2 minuty i 50 sekund, a na M2 co 3 minuty i 30 sekund.

Pasażerowie podróżujący pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej powinni trzymać się rozkładu wprowadzonego przez przewoźnika 15 czerwca. Przypomnijmy, że w sezonie letnim więcej składów pojedzie nad Zalew Zegrzyński.

