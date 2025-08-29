Logo TVN Warszawa
Komunikacja

Zmiana rozkładu jazdy pociągów

Źródło: ZTM
Rozkłady jazdy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich zmienią się od niedzieli; natomiast od poniedziałku - Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Zmiany w rozkładach SKM i KM będą obowiązywać do 25 października, a WKD do końca roku.

Pociągi linii S1 od piątku, 26 września, od godz. 22.00 - do poniedziałku, 29 września, do godz. 4.00 wybrane pociągi linii S1 będą kursowały na trasie skróconej Otwock-Warszawa Zachodnia.

Od niedzieli do 25 października w dni powszednie w godz. 0.10-3.50 wstrzymany zostanie ruch pociągów S2 na trasie Warszawa Rembertów-Sulejówek Miłosna.

6 i 7 września pociąg linii S4 odjeżdżający ze stacji Wieliszew o godz. 23.34 zostaje skierowany na trasę skróconą do stacji Warszawa Gdańska.

W związku w remontami prowadzonymi przez kolejarzy pasażerowie korzystający z linii R1, R2, R3, R31, R61, R8, R81 oraz R82 muszą się liczyć z utrudnieniami.

Inne godziny, zmienione relacje

- W określonych terminach część pociągów będzie kursować w innych godzinach lub w zmienionych relacjach. Za wybrane pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Zmiany czekają m.in. pasażerów linii R3, gdzie z uwagi na modernizację przystanku Warszawa Ursus Północny część pociągów, w wybrane dni nie będzie zatrzymywać się na tym przystanku - poinformowała rzeczniczka KM Donata Nowakowska.

Na linii R1 Warszawa – Skierniewice, w związku z budową rozjazdów, 27 i 28 września pociągi na odcinku Włochy - Pruszków będą jeździć po jednym torze. Niektóre pociągi zostaną odwołane albo będą kursowały z pominięciem przystanków: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek i Piastów.

Dodatkowo, z uwagi na zmiany rozkładowe dotyczące innych linii, niektóre pociągi z linii R1 również będą kursowały w zmienionych godzinach.

- Z uwagi na prace prowadzone w obrębie wiaduktu drogowego przy ul. Chełmżyńskiej w Warszawie, ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów - Warszawa Podskarbińska w dniach 2–25 października, prowadzony będzie po ograniczonej liczbie torów. W związku z tym część połączeń zostanie odwołana lub będzie kursowała w skróconej relacji - przekazała Nowakowska.

W związku z modernizacją stacji Warszawa Ursus Północny, w dniach 31 sierpnia–29 września ruch pociągów na odcinku Warszawa Gołąbki – Warszawa Włochy prowadzony będzie jednotorowo. Pociągi kursować będą w zmienionych godzinach, część z nich będzie kursować z pominięciem przystanków Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny oraz Warszawa Włochy.

Ponadto w dniach 21–30 sierpnia oraz 30 września–19 października, pociągi jadące w stronę stolicy nie będą zatrzymywały się na przystanku Warszawa Ursus Północny. Natomiast od 20 do 25 października, na tym przystanku nie będą zatrzymywać się pociągi jadące w przeciwnym kierunku (Ożarów Mazowiecki/Błonie/Sochaczew/Łowicz).

Wola

Honorowanie biletów

Z uwagi na utrudnienia w dniach 30 września–3 listopada zostanie wprowadzone honorowanie wszystkich rodzajów biletów KM w autobusach 194 na odcinku PKP Gołąbki – PKP Włochy; 207 na odcinku PKP Ursus – PKP Ursus Północny; Z-3 na odcinku Habicha – PKP Ursus Północny - PKP Włochy (wyłącznie w okresie 21 – 29 sierpnia, w dni powszednie, w godz. porannego szczytu).

- Podróżni posiadający ważny bilet Kolei Mazowieckich wydany do/z przystanku Warszawa Ursus Północny mogą skorzystać z przejazdu pociągiem do/ze stacji Warszawa Gołąbki, Warszawa Włochy lub Warszawa Ursus, a następnie przesiąść się na autobus ZTM linii 194, 207 lub Z-3 - wyjaśniła rzeczniczka KM.

Warszawska Kolei Dojazdowa poinformowała, że od 1 września do końca roku, w dni powszednie ruch pociągów na linii Grodzisk Mazowiecki Radońska–Warszawa Śródmieście WKD będzie prowadzony po obydwu torach.

Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD–Podkowa Leśna Główna pociągi WKD będą kursować z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu porannego i popołudniowego oraz co 15 minut poza szczytem przewozowym.

Pociągi do Grodziska jeździć będą co 10-15 minut, natomiast do Milanówka co 40 minut.

W soboty, niedziele i święta ruch pociągów na linii Grodzisk Mazowiecki Radońska–Warszawa Śródmieście WKD będzie prowadzony po obydwu torach. Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD–Podkowa Leśna Główna pociągi WKD będą kursować co 20 minut, natomiast połączenia do Grodziska Mazowieckiego realizowane będą co 20-40 minut, a do Milanówka co 60 minut.

Kolej
