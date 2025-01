Awaria na kolei. Opóźnione pociągi, pomijane stacje

Utrudnienia na kolei w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

O problemach na kolei poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

"W związku z awarią techniczną na szlaku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz KM. Możliwe opóźnienia, skrócenia i przekierowania wybranych pociągów torem dalekobieżnym z pominięciem stacji: Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście i Warszawa Ochota" - podaje ZTM.

O utrudnieniach ostrzega też Szybka Kolej Miejska. "Z powodu problemów z zasilaniem sieci trakcyjnej nad jednym z torów, na dalekobieżnej linii średnicowej występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - informuje przewoźnik.

"W związku z tym, pociągi SKM linii S3 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 30 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S3: nr 10564/5 ze stacji Legionowo (odjazd o godz. 11:54) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina oraz nr 10512/3 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 12:10) do stacji Legionowo pojadą przez podmiejską linię średnicową, z zatrzymaniem na wszystkich przystankach pośrednich" - czytamy w komunikacie SKM.

UTRUDNIENIA W RUCHU AKTUALIZACJA INFORMACJI Z GODZ. 10:35 Szanowni Państwo, z powodu problemów z zasilaniem sieci... Posted by SKM Info on Sunday, January 5, 2025 Rozwiń

Czytaj też: Będzie nowy most kolejowy nad Wisłą. Jest szansa na kładkę:

Most kolejowy do rozbiórki Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl