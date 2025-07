Pożar w metrze. "Ruch został wyłączony, transformatory uziemione"

Straż pożarna o pożarze podstacji energetycznej metra Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Przed godziną 1 w nocy służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w metrze.

Paliło się w pomieszczeniu technicznym - poinformowali strażacy. Dodali, że warunki do gaszenia były trudne.

Do pożaru doszło na podstacji energetycznej przy stacji Racławicka - podkreśliła rzeczniczka Metra Warszawskiego. Jak poinformowano, uszkodzeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem oraz sterowaniem ruchem pociągów.

Utrudnienia dotyczą pierwszej linii metra. Na linii drugiej pociągi kursują ze zmniejszoną częstotliwością.

Wprowadzono komunikację zastępczą.

Straż pożarna informację o problemach w metrze otrzymała kilka minut przed godziną 1 w nocy. - Na stacji metra Racławicka doszło do zadymienia w podstacji energetycznej. Paliło się w pomieszczeniu technicznym pod podłogą techniczną. To duże pomieszczenie. Mieliśmy trudne warunki do gaszenia, dostęp do pomieszczenia był utrudniony, nie ułatwiała go infrastruktura. Z wnętrza wydobywał się czarny dym - opisał we wtorek około godziny 7 starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

W szczytowym momencie na miejscu pracowało 17 zastępów straży pożarnej.

- Pożar został zlokalizowany. Obecnie trwa dogaszanie - mówił strażak we wtorkowy poranek. Jak podkreślił, nie ma osób poszkodowanych.

Nagranie pokazujące, co dzieje się przy stacji metra Racławicka, otrzymaliśmy na Kontakt24.

Straż pożarna przy metrze Racławicka Źródło: mdm/Kontakt24

O problemach w metrze informował też Jacek Dobrzyński rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji. "Ruch został wyłączony. Odcięto dopływ prądu, transformatory uziemione" - relacjonował.

Pożar w warszawskim metrze na linii M1 w rejonie stacji Racławicka. Ruch został wyłączony. Odcięto dopływ prądu, transformatory uziemione. @KGPSP prowadzi akcję gaśniczą kabli w kanałach technicznych. Sytuacją nie została jeszcze opanowana. Działania trwają. Organizowana jest… pic.twitter.com/hStCelH4cN — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 1, 2025 Rozwiń

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Ta będzie dopiero wyjaśniana. - Zostanie zebrana komisja biegłych z policji i ona będzie przekazywać, jak była przyczyna tego zdarzenia - powiedział nam starszy brygadier Tomasz Wojtas ze stołecznej straży pożarnej.

Uszkodzone urządzenia związane z zasilaniem i sterowaniem ruchem

- Nie mieliśmy pożaru na stacji metra Racławicka. Doszło do niego na podstacji energetycznej przy stacji Racławicka - zaznaczyła na antenie TVN24 Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego. I dodała: - Pożar był na tyle poważny, że mamy utrudnienia na pierwszej linii metra. Uszkodzeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem oraz sterowaniem ruchem pociągów. Na linii M1 nie prowadzimy w związku z tym na tę chwilę ruchu.

Jak powiedziała Bartoń, podstacja energetyczna odpowiada za zasilanie danego odcinka metra. Skąd wiadomo było o pożarze? Rzeczniczka wyjaśniła: - Cała linia metra wyposażona jest w specjalne urządzenia automatycznego powiadamiania. Sygnał o zadymieniu z tych urządzeń jest kierowany bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej, jak również do wewnętrznych służb metra.

Pożar w podstacji energetycznej przy stacji metra Racławicka Źródło: TVN Warszawa/ Mateusz Mżyk

- Pożar wybuchł po północy, dlatego - jeżeli chodzi o ruch pasażerski - to nie możemy mówić, że było tutaj jakiekolwiek zagrożenie, bo my w tym momencie kończymy kursowanie pociągów - przyznała przedstawicielka Metra Warszawskiego.

Zasilanie na odcinku od Dworca Gdańskiego do Młocin zostało przywrócone. - W związku z tym jest szansa, że w najbliższym czasie uruchomimy na pierwszej linii metra chociaż ten krótki odcinek - poinformowała na antenie TVN24.

Na linii M2 ruch udało się wznowić o godzinie 5.55. - Jeździmy na drugiej linii metra ze zmniejszoną częstotliwością, co około 6 minut - przekazała Bartoń. Jak dodała, "sytuacja jest bardzo dynamiczna". - Rano udało nam się uruchomić odcinek od Kabat do stacji Metro Wilanowska. O godzinie 5 tak właśnie prowadziliśmy ruch na linii M1. Niestety, uszkodzenia związane ze sterowaniem ruchu pociągów są poważniejsze i żeby je usunąć, musieliśmy czasowo wyłączyć pierwszą linię metra - wyjaśniła.

Rzeczniczka Metra Warszawskiego o pożarze Źródło: TVN24

Dlaczego pożar w podstacji energetycznej przy stacji Racławicka, czyli na Mokotowie, ma wpływ na częstotliwość kursowania pociągów na linii M2?

- Metro to jest system naczyń powiązanych, to jest system metra, i pożar na podstacji energetycznej przy stacji Racławicka na linii M1 uszkodził chociażby światłowody dedykowane dla linii M2. W związku z tym nie mogliśmy uruchomić automatycznie ruchu na linii M2. Druga linia metra była uruchamiana ręcznie, na każdej podstacji energetycznej osobno, dlatego też nie wznowiła ona ruchu od godziny 5 rano tak jak zwykle. Ruch na M2 prowadzimy ze zmniejszoną częstotliwością chociażby dlatego, że nie mamy tam wystarczającej liczby pociągów - mówiła Bartoń na antenie TVN24.

Jak podkreślała, druga linia metra nie ma jeszcze własnej stacji techniczno-postojowej. - Jest ona serwisowana i zasilana przez pierwszą linię metra i zaplecze pierwszej linii metra. W związku z tym czasem może zdarzyć się tak, że to, co zdarzyło się na pierwszej linii metra, ma długofalowe skutki i oddziałuje na drugą linię metra. W tej chwili mamy taką właśnie sytuację. Ostatni budowany odcinek drugiej linii metra, czyli trzy stacje pasażerskie oraz stacja techniczno-postojowa, właśnie będzie nam zapewniała większą możliwość reakcji na wypadek tego typu awarii.

Działania straży pożarnej przy stacji metra Racławicka Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Komunikacja zastępcza

- Strażacy zakończyli działania. Powoli sprzątają swój sprzęt. To jednak nie koniec utrudnień dla pasażerów. Wejście do stacji metra jest zagrodzone. Pasażerowie oczekują na komunikację zastępczą. Nieraz nie mieszczą się do tych autobusów, widzieliśmy takie przypadki - relacjonowała przed godziną 8 reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek, która pojawiła się przy stacji metra Racławicka.

Z kolei Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl, przyglądał się sytuacji na stacji metra Służew. - Drzwi stacji metra są zamknięte, na wejściu widać komunikat o zamknięciu. Ludzie kierują się na przystanki autobusowe, skąd co kilka minut odjeżdżają autobusy zastępcze. Autobusy i przystanki pełne są ludzi - opisywał Mżyk.

Sytuacja na stacji metra Służew Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Sytuacja na stacji metra Służew Sytuacja na stacji metro Politechnika Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Sytuacja na stacji metra Służew Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Sytuacja na stacji metra Służew Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Sytuacja na stacji metra Służew Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Sytuacja na stacji metra Służew Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Uruchomione zostały autobusowe i tramwajowe linie zastępcze kursujące na trasie:

Na odcinku Metro Młociny – Os. Kabaty kursuje zastępcza linia autobusowa: Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Żeromskiego – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – Pl. Konstytucji – Waryńskiego – Batorego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Metro Wilanowska – Rolna – Harcerzy Rzeczypospolitej – Al.KEN – Os.Kabaty 06

Na odcinku Metro Młociny – Metro Wilanowska kursuje zastępcza linia tramwajowa: Metro Młociny – Al. gen. Marii Wittek – Marymoncka – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Puławska – Metro Wilanowska 06.

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM – ZTM w 1 i 2 strefie biletowej.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M1 Źródło: wtp.waw.pl

Prezydent zwołał sztab

W związku z utrudnieniami w komunikacji miejskiej prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy przy Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. "Będziemy na bieżąco informować o sytuacji, ewentualnych zmianach i przewidywanym powrocie metra do normalnego kursowania na obu liniach" - poinformował Rafał Trzaskowski we wpisie na portalu X. I zaznaczył: "Pracujemy przez cały czas nad jak najszybszym naprawieniem urządzeń do sterowania ruchem pociągów i zasilania ruchu".

Uwaga! Pociągi metra warszawskiego nie kursują na całej pierwszej linii. W nocy doszło do pożaru na podstacji energetycznej przy stacji Racławicka. Pracujemy przez cały czas nad jak najszybszym naprawieniem urządzeń do sterowania ruchem pociągów i zasilania ruchu. Na linii M2… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) July 1, 2025 Rozwiń

