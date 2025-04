Mecz o Superpuchar Polski. Zmiany w kursowaniu pociągów SKM

Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

W środę na Narodowym odbędzie się mecz o Superpuchar Polski pomiędzy Wisłą Kraków a Jagiellonią Białystok. W godzinach popołudniowych i wieczornych należy spodziewać się zmian w kursowaniu pociągów SKM.

Szybka Kolej Miejska poinformowała w komunikacie, że w związku z organizacją meczu o Superpuchar Polski na Stadionie Narodowym oraz uruchomieniem pociągów dodatkowych dla kibiców, w środę, 2 kwietnia nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2.

Odwołane pociągi

Zmiany dotyczą dwóch kursów linii S1. Pociągi: nr 99352/3 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 17:30) do stacji Pruszków oraz nr 99260/1 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 19:29) do stacji Otwock zostaną odwołane na całej relacji.

Na linii S2 pociąg nr 10854/5 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 17:42) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina zostanie odwołany na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Lotnisko Chopina. Natomiast kurs nr 10856/7 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 18:12) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina będzie odwołany na odcinku Sulejówek Miłosna - Warszawa Zachodnia i pojedzie ze stacji Warszawa Główna (odjazd o godz. 18:45) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina,

Ponadto pociąg nr 97252/3 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd 17:55) do stacji Sulejówek Miłosna został zostanie odwołany na odcinku Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna i pojedzie do Warszawy Głównej. Z kolei nr 97256/7 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 18:55) do stacji Sulejówek Miłosna będzie odwołany od stacji Warszawa Lotnisko Chopina do Warszawy Wschodniej.

Późnowieczorny kurs nr 97292/3 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 23:55) do stacji Warszawa Wschodnia pojedzie przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion.