Koncert na Narodowym, przejazd rowerzystów. Zmiany w ruchu

Koncerty rapera Quebonafide na Stadionie Narodowym odbędą się w piątek i w sobotę.

W związku z tym o godz. 18 ograniczony zostanie ruch na Saskiej Kępie. Do godz. 21 kierowcy nie wjadą w obszary między: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób mających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów i autobusów komunikacji miejskiej.

"W zależności od sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – od około godz. 18 do końca koncertu – autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście" – przekazał stołeczny ratusz.

Jeśli zostaną zamknięte ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego objazdami pojadą linie: 102, 125, 135, 146, 147, 202 i E-1. Autobusy 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką. W piątek autobusy E-1 nie skręcą do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy, tylko na most Świętokrzyski i nim dojadą do metra Centrum Nauki Kopernik.

Około piętnastu minut przed zakończeniem koncertu, około godziny 22.45, dla ruchu indywidualnego zostanie zamknięta jezdnia alei Zielenieckiej, od Targowej do ronda Waszyngtona.

Około godziny 23.00 policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. Gdy nie będą kursowały tramwaje, na trasę między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza przez most Łazienkowski wyjadą autobusy zastępcze linii Z99. Tym samym mostem pojadą linie: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

"Tramwaje 7 i 9 będą miały objazd mostem Śląsko-Dąbrowskim. Z kolei linie 22 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej dojadą do pętli Wiatraczna (22) lub aleja Zieleniecka (tramwaje linii 24). Tramwaje linii 68 (tylko w piątek, 27 czerwca) będą jeździły między Żeraniem FSO a Wiatraczną” – przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Po zakończeniu koncertu na linie 138 (w kierunku Bokserskiej) oraz 509 (w stronę Gocławia i Winnicy) wyjadą dodatkowe autobusy. Większe autobusy pojawią się na liniach: N03, N33 i N83.

Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z przystanku OCH-Teatr ulicami: Grójecką, Towarową, Okopową, aleją Solidarności, przez most Śląsko-Dąbrowski, Targową, aleją Zieleniecką, aleją Waszyngtona, Grochowską do pętli Gocławek pasażerów przewiozą tramwaje linii 9. Dodatkowe składy linii 26 z alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów w stronę Metra Młociny.

Pociągi metra linii M2 – w kierunku Bródna i Bemowa – także będą kursowały częściej.

Przejazd rowerzystów

W piątek wieczorem stołecznymi ulicami przejadą rowerzyści. Na prawym brzegu Wisły przejadą przez Pragę-Północ i Pragę-Południe, a na lewym przez Śródmieście i Wolę. W czasie przejazdu policjanci będą wstrzymywali ruch na ulicach i skrzyżowaniach.

Początek przejazdu na placu Zamkowym. Stamtąd kolumna rowerzystów o godz. 19 wyruszy na trasę ulicami: Miodową, Senatorską, przez plac Teatralny, Senatorską, przez plac Bankowy, aleją Solidarności i Jana Pawła II, przez rondo ONZ, Prostą, przez rondo Daszyńskiego, Towarową, Okopową, przez rondo Kercelak, Okopową, Stawki, Muranowską, Bonifraterską, Międzyparkową, Słomińskiego, mostem Gdańskim, Starzyńskiego, Namysłowską, Ratuszową, Jagiellońską, aleją Solidarności, Targową, aleją Zieleniecką, przez rondo Waszyngtona, mostem Poniatowskiego, Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Królewską, Krakowskie Przedmieście do placu Zamkowego.

Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie zakończy się około godziny 21.

"Przejazd będzie zabezpieczała policja. Funkcjonariusze będą wstrzymywali ruch na ulicach i skrzyżowaniach, przez które przejadą rowerzyści" – przekazał ratusz.

