Procesje Bożego Ciała w stolicy i zmiany w ruchu

Procesja Bożego Ciała w Warszawie

Uroczyste procesje przejdą ulicami wielu stołecznych parafii - we wszystkich dzielnicach stolicy.

Śródmieście

Centralna procesja Bożego Ciała wyruszy z katedry św. Jana Chrzciciela po godzinie 10:00. Jej uczestnicy przejdą na plac Piłsudskiego. Uroczystości zakończą się ok. godz. 14:00. W tym czasie objazdami pojadą autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.

Druga śródmiejska procesja została zaplanowana z kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy przy ulicy Solec. W godzinach 12:45-14:30 autobusy linii: 118, 127 i 166 mogą być skierowane na objazdy.

Kolejna procesja, w godzinach 16:30-18:00, pójdzie z parafii św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży do kościoła Najświętszego Zbawiciela przy placu Zbawiciela. W trakcie procesji mogą zmienić się trasy autobusów linii: 100, 107, 116, 118, 159, 166, 180 i 503. W przypadku utrudnień w ruchu na placu Zbawiciela tramwaje linii: 4, 10, 11, 16 i 18 będą czekały na wznowienie ruchu.

W parafii św. Antoniego z Padwy przy ulicy Senatorskiej procesja rozpocznie się o godzinie 18:00. Wierni do kościoła wrócą przez Ogród Saski, około godziny 19:00.

Ostatnia z procesji została zaplanowana w godzinach 18:15-19:00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Zagórnej. Wierni będą szli ulicą Górnośląską. Jeśli zostanie zamknięta, to autobusy 131 w kierunku Sadyby lub Wilanowa pojadą ulicami Rozbrat i Łazienkowską.

Komunikacja miejska w Warszawie w Boże Ciało

Bemowo

Jedna z pierwszych procesji odbędzie się w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie. Wierni, w godzinach 9:30-12:00, przejdą z kościoła u zbiegu ulic Markiewicza i Lencewicza. Jeśli przejazd ulicą Radiową będzie niemożliwy, to autobusy linii 122 i 220 pojadą objazdem przez ulicę Powstańców Śląskich.

Białołęka

Na Białołęce w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości przy ul. Myśliborskiej procesja rozpocznie się ok. godz. 11:00. Uczestnicy przejdą ulicami: Ćmielowską, Światowida i Myśliborską, a ul. Botewa wrócą do kościoła. W czasie wydarzenia autobusy 133, 152, 186, 509 i 516 zmienią trasy.

Druga białołęcka procesja odbędzie się w parafii św. Franciszka z Asyżu przy Strumykowej. W czasie procesji (godz. 11:00-12:30) autobusy linii 186 i 509 mogą pojechać ulicami Mehoffera i Ordonówny.

Procesja odbędzie się także przy kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła przy ulicy Głębockiej. W czasie procesji (godz. 11:15-13:15) możliwe są zmiany tras autobusów linii: 120, 132, 160, 204, 240, 256 i 527.

W południe procesja została zaplanowana ulicami parafii św. Jakuba Apostoła przy ulicy Mehoffera. Możliwa jest zmiana tras autobusów linii: 516 i 518 (do ok. godz. 14:00).

W godzinach 12:00-14:00 procesja odbędzie się w kościele św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty przy Ostródzkiej. Autobusy linii: 120, 134, 152, 226 i 234 mogą pojechać objazdami.

Bielany

W bielańskiej parafii św. Zygmunta przy placu Konfederacji procesja rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do godziny 12:30. Pasażerowie mogą spodziewać się innych tras autobusów linii: 103, 156, 181 i 197.

W godzinach 13:00-14:00 odbędzie się procesja w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju przy ulicy Dzierżoniowskiej. Linie 114 i 181 pojadą ulicą Wóycickiego.

Procesja w parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego przy ulicy Broniewskiego rozpocznie się o godzinie 14:00. Do godziny 15:30 autobusy linii 114 i 197 mogą kursować objazdem.

Mokotów

Pierwsza mokotowska procesja odbędzie się w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców przy Gwintowej i potrwa od godziny 11:50 do 13:30. Gdyby ruch na ulicach Gościniec i Gwintowej został wstrzymany, to autobusy linii 108 pojadą przez aleję Polski Walczącej, a 167 dojadą tylko do przystanku Małe Siekierki.

W godzinach 11:50-13:00, procesja przejdzie z kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Marii Zaccarri przy ulicy Jana III Sobieskiego. Jej uczestnicy będą poruszali się m.in. ulicami: Nałęczowską, Buską, Goplańską, Podgórską, Resorową, Goplańską.

O godzinie 12:00 rozpocznie się procesja z kościoła św. Szczepana, a autobusy linii 138 mogą pojechać objazdem.

Także w południe rozpocznie się procesja z kościoła św. Maksymiliana Marii Kolbego przy Rzymowskiego. Ulice na trasie procesji mogą być zamknięte do godziny 14:00. Wówczas autobusy linii 174 i 193 pojadą przez Bokserską, Obrzeżną i Cybernetyk, a autobusy linii 136 i 504 poczekają na wznowienie ruchu.

Procesja odbędzie się także w parafii św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej. Jej uczestnicy w godzinach 14:00-16:00 będą poruszali się ulicami: Rakowiecką, Łowicką, Narbutta, Boboli, Rakowiecką. Jeśli ulice te zostaną zamknięte dla ruchu to autobusy linii Z-1 będą kursowały objazdem.

Kolejna mokotowska procesja przejdzie w godzinach 17:00-18:30 w parafii św. Michała Archanioła przy Puławskiej. Objazdami mogą pojechać autobusy linii: 118, 141 i 172.

W godzinach 17:30-18:45 w parafii św. Kazimierza przy Chełmskiej. W przypadku zamknięcia ulic dla ruchu autobusy 119 i 141 pojadą objazdami.

Ostatnia procesja na Mokotowie została zaplanowana w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela przy Olimpijskiej. Może to mieć wpływ na kursowanie linii 118 i 168 – w godz. 17:45-19:00.

Ochota

Ochocka procesja została zaplanowana w godz. 11:30-13:00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata przy Opaczewskiej. Wierni przejdą tą ulicą w kierunku Szczęśliwickiej. W przypadku wyłączenia tych ulic z ruchu, objazdami pojadą autobusy 157.

Praga-Południe

Kilka procesji zostało zaplanowanych także na Pradze-Południe.

W godz. 10:30-12:30 wierni przejdą ulicami parafii św. Patryka. Procesja może wpłynąć na kursowanie autobusów linii: 117, 123, 147, 168, 213, 219, 507 i 509.

O godz. 10:45 rozpocznie się procesja z kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Jana i Pawła przy ul. Kapelanów Armii Krajowej. Jeżeli Poligonowa i Nowaka-Jeziorańskiego zostaną zamknięte, autobusy linii 135 oraz 151 zmienią trasę (do ok. godz. 12:45).

W parafii pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego przy Ostrobramskiej procesja została zaplanowana w godz. 11:00-12:00. Jeśli autobusy linii 141, 158 i 182 nie będą mogły przejechać Łukowską, to pojadą ulicą Rodziewiczówny.

W godz. 11:15-12:45 procesja odbędzie się w Sanktuarium św. Ojca Pio przy ulicy Fieldorfa. Przejście wiernych może mieć wpływ na kursowanie autobusów linii: 117, 123, 147, 168, 213, 219, 507 i 509.

W samo południe procesja została zaplanowana w parafii św. Rity z Cascii przy Żupniczej. Do godziny W przypadku zamknięcia dla ruchu pobliskich ulic autobusy 102, 123 i 173 będą kursowały objazdami.

Także o godzinie 12:00 procesja rozpocznie się w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników przy alei Stanów Zjednoczonych. Do godziny 14:00 autobusy 158 mogą jeździć objazdem.

Praga-Północ

Główna procesja na Pradze-Północ wyruszy z katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana o godzinie 11:00. Do godziny 13:00 wierni przejdą ulicami: Sierakowskiego, Okrzei, Jagiellońską, Marcinkowskiego, Targową, Skaryszewską, Lubelską, Grochowską do Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej. Jeśli ruch na trasie procesji zostanie zamknięty to na objazdy pojadą tramwaje linii: 3, 6, 7, 22 i 26 oraz autobusy linii: 102, 120, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 162, 166, 169, 202 i 509.

Procesja przejdzie również z kościoła Matki Bożej Loretańskiej przy Ratuszowej. Tramwaje linii: 6, 20, 23, 28 i 68 oraz autobusy linii: 162, 166, 169 oraz 170 zmienią trasy lub poczekają na otwarcie ulic (w godz. 11:45-13:45).

Rembertów

Procesja w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej przy Grzybowej odbędzie się w godzinach 11:00-12:30. Mogą być utrudniania dla linii 143 i 199.

Targówek

Procesja z parafii pw. Chrystusa Króla wyruszy z kościoła przy ul. Tykocińskiej ok. godz. 11:30 i przejdzie ulicami: Pratulińską, Ossowskiego, Witebską, Smoleńską, Świdnicką, Gościeradowską, Osowskiego do Pratulińskiej.

Ursus

Procesja w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Sosnkowskiego została zaplanowana w godz. 10:30-12:30. Możliwe będą zmiany tras linii: 129, 187, 207 i 517.

O godz. 10:45 ruszy procesja w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Piastowskiej. Do godz. 12:00 autobusy linii 191 i 208 mogą zmienić trasy.

W podobnych godzinach, czyli od 10:45 do 12:45 procesja przejdzie także w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ul. Wojciechowskiego. W przypadku zamknięcia przejazdu autobusy 177, 187, 194, 517 i 716 będą kursowały inaczej.

Około godz. 11:15 rozpocznie się procesja w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty przy ul. Bolesława Śmiałego. Przewidywana jest zmiana trasy autobusów linii 194.

Ursynów

Pierwsza z procesji rozpocznie się o godz. 10:15 w kościele św. Magdaleny Zofii Barat przy ul. Tanecznej. Do godz. 12:15 możliwa jest zmiana trasy linii 192.

W kościele pw. Ofiarowania Pańskiego przy Stryjeńskich procesja rozpocznie się o godz. 12:00. Autobusy 179 pojadą aleją KEN i Przy Bażantarni.

Kolejna procesja rozpocznie się o godz. 12:00 kościele św. Tomasza Apostoła przy Dereniowej. Wydarzenie zakończy się około godziny 14:00. Do tego czasu autobusy linii: 136, 163 i 504 mogą kursować objazdami.

Procesja w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. KEN także rozpocznie się w samo południe. W przypadku zamknięcia dróg na trasie procesji zmienią się trasy autobusów linii: 179, 193, 715 i 737.

Wawer

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Narcyzowej procesja została zaplanowana w godzinach: 10:30-11:30. Utrudnienia na drogach mogą wpłynąć na kursowanie autobusów linii: 115, 142 i 213.

W godz. 11:00-13:00 zaplanowano procesję ulicami parafii św. Feliksa z Kantalicjo. Autobusy linii 115 mogą czekać cna otwarcie przejazdu na ul. Kościuszkowskiej.

Około godz. 11:20 procesja rozpocznie się w parafii Parafia św. Benedykta Patrona Europy przy ulicy Lucerny. Możliwe są zmiany w kursowaniu linii: 119, 213 i 219.

W godz. 11:30-13:00 wierni będą uczestniczyli w procesji w parafii Wieczerzy Pańskiej w Aleksandrowie przy ul. Szulczyka. Autobusy linii: 115, 142 i 213 mogą pojechać objazdem.

Procesja, w godzinach 12:25-14:00, odbędzie się także w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP przy ul. Trakt Lubelski. Autobusy linii 142, 147 i 702 mogą zmienić trasy.

Wesoła

W godz. 11.00-13.00 z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie. Jeżeli zostanie zamknięta ulica Jana Pawła II, autobusy linii 147, 173, 198, 502 pojadą objazdami.

W godz. 11:30-14:00 została zaplanowana procesja w parafii św. Brata Alberta przy ul. Szerokiej. W trakcie procesji autobusy linii: 115, 173, 183 i 514 będą kursowały objazdami.

Także o godzinie 11:30 rozpocznie się procesja w parafii Opatrzności Bożej przy ul. Skargi. Do godz. 14:00 procesja może mieć wpływ na kursowanie autobusów 173, 198 i 514.

Wilanów

W parafii Opatrzności Bożej przy ulicy Hlonda procesję zaplanowano w godz. 11:15-12:30. W przypadku zamknięcia alei Rzeczypospolitej i ulicy Branickiego, autobusy linii 163 i 217 pojadą przez Przyczółkową i Południową Obwodnicę Warszawy.

W godz. 12:00-13:00 procesja przejdzie w parafii Posłania Uczniów Pańskich przy Bruzdowej. Jeżeli pobliskie ulice zostaną zamknięte, to wydłużone kursy linii 164 będą tylko do Kępy Zawadowskiej.

Włochy

We Włochach procesja odbędzie się m.in. w parafii św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka. Autobusy linii 154 oraz 228 mogą zmienić trasy – w godz. 12:20-13:30.

Wola

Pierwsza wolska procesja wyruszy o godz. 11:00 z kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP przy ulicy Deotymy. Do godziny 12:30 autobusy linii: 129, 184, 197 i 201 mogą kursować zmienionymi trasami.

O godz. 11:45 rozpocznie się procesja z kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy ul. Bema. Do godziny 13:45 autobusy linii 103 i 106 mogą jeździć objazdami.

W godz. 12:30-14:30 procesja przejdzie ulicami parafii św. Klemensa Hofbauera. Autobusy linii 106 mogą pojechać ulicami Towarową i Prostą.

Około godz. 13:30 rozpocznie się procesja z parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny przy ul. Żytniej. Kursowanie autobusów linii 107 i 157 może ulec zmianie.

Żoliborz

W godz. 17:00-18:30 procesja przejdzie ul. Krasińskiego. Wierni wyruszą z kościoła pw. św. Jana Kantego. Objazdami mogą pojechać tramwaje linii 17, 27 i 71 oraz autobusy 114 i 122.

Dodatkowe informacje dotyczące objazdów dla autobusów i tramwajów Warszawskiego Transportu Publicznego można znaleźć na stronie wtp.waw.pl.