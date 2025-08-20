W wózku miesięczne dziecko, ojciec chwiał się obok, matka leżała na chodniku

Pijani rodzice mieli pod opieką miesięczne dziecko (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Oficer dyżurny bielańskiej komendy otrzymał zgłoszenie od przypadkowych świadków, że przed jednym ze sklepów przy ulicy Staffa na Słodowcu znajdują się dwie osoby w stanie nietrzeźwości, które opiekują się malutkim dzieckiem.

- Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Pod wskazanym adresem policjanci zastali mężczyznę stojącego przy wózku dziecięcym oraz kobietę leżącą na chodniku, niezdolną do samodzielnego wstania - przekazała podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, a lekarze zdecydowali o przewiezieniu miesięcznego chłopca do szpitala na badania.

Prawie trzy promile alkoholu w organizmie

- Opiekunowie małoletniego zostali zatrzymani i przewiezieni do bielańskiej komendy, gdzie osadzono ich w policyjnych celach. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał 2,7 promila alkoholu w organizmie, a kobieta – 2,8 promila - wskazała Kozłowska.

Po wytrzeźwieniu obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty narażenia swojego małoletniego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, gdy mieli obowiązek sprawować nad nim opiekę. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat więzienia. Oboje zostali objęci dozorem policji.

Sąd rodzinny podjął decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

