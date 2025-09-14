Logo TVN Warszawa
Bielany

Tragiczny pożar altany. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna

Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
#ObudźCzujność. Jak działa czujka tlenku węgla oraz jak poprawnie ją zamontować?
Źródło: PSP Poznań
Przed północą doszło do pożaru altany na Bielanach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Życia jednej z nich nie udało się uratować.

Około godziny 23.50 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze altany przy ulicy Arkuszowej. - W momencie przyjazdu zastępów na miejsce pożar był rozwinięty. Strażacy zastali płomienie wychodzące z obu stron budynku - relacjonuje aspirant Paweł Redzik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dodaje, że w wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć. - Druga osoba z oparzeniami około dziesięciu procent ciała została przekazana pod opiekę ratowników medycznych - zaznacza strażak. Następnie przewieziono ją do szpitala.

Przyczynę oraz okoliczności pożaru zbada policja.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN

PożaryStraż pożarna
