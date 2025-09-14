Tragiczny pożar altany. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna

Około godziny 23.50 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze altany przy ulicy Arkuszowej. - W momencie przyjazdu zastępów na miejsce pożar był rozwinięty. Strażacy zastali płomienie wychodzące z obu stron budynku - relacjonuje aspirant Paweł Redzik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Dodaje, że w wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć. - Druga osoba z oparzeniami około dziesięciu procent ciała została przekazana pod opiekę ratowników medycznych - zaznacza strażak. Następnie przewieziono ją do szpitala.
Przyczynę oraz okoliczności pożaru zbada policja.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN