"Wbrew wcześniejszym zapowiedziom spółki, z przyczyn formalno-prawnych oraz technicznych, nie uda się w planowanym terminie zorganizować i co istotne uruchomić Tymczasowego Miasteczka Handlowego. Zapewniamy, że spółka robiła wszystko, by złożonej Państwu obietnicy dotrzymać i zrealizować cel, który sobie wspólnie postawiliśmy tuż po tragedii, jaka nas wszystkich spotkała 12 maja br. Jesteśmy w stanie zrozumieć ogromne rozczarowanie, z jakim przyjmiecie Państwo tę wiadomość. Co więcej – podzielamy je i my. Jednakże fakt, że na parkingu Kompleksu Handlowego MARYWILSKA 44 producent zmagazynował znaczną część przeznaczonych dla Państwa kontenerów handlowych, to zbyt mało, by móc uruchomić w pełni funkcjonalną, bezpieczną i spełniającą wszelkie wymogi przestrzeń handlową - dodano.