Kładą nowy asfalt na trzech ulicach. Utrudnienia

"Naszym flagowym projektem jest doświetlanie przejść dla pieszych" (wideo ilustracyjne) Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Remontowany jest kolejny odcinek ulicy Modlińskiej - w kierunku Pragi-Północ, od ulicy Ćwiklińskiej do Mehoffera.

Od poniedziałku, 25 sierpnia, kierowcy jeżdżą dwoma pasami ruchu. Na zwężonym odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Wykonawca zakłada, że ten etap prac potrwa około trzech tygodni.

Później, we wrześniu, drogowcy planują ułożyć nową nawierzchnię na całej szerokości jezdni.

Dwa etapy na Ostródzkiej

Jeszcze przed końcem wakacji władze dzielnicy Białołęka zaplanowały remont nawierzchni ulicy Ostródzkiej na odcinku od Astrowej do Maćka z Bogdańca. Prace rozpoczęły się w poniedziałek, 25 sierpnia, o godzinie 7.

Są podzielone na dwa etapy. W obu kierowcy będą jeździli tylko w stronę Trasy Toruńskiej. Objazd w drugim kierunku poprowadzi ulicami: Głębocką, Jesiennych Liści, Skarbka z Gór i Astrową. Będą nim jeździły w obu kierunkach także autobusy linii 134, 226 oraz N11 w kierunku Os. Derby. W stronę Kobiałki będzie można pojechać także ulicami: Łabiszyńską, Kopijników, Białołęcką i Juranda ze Spychowa.

Zamknięty fragment jezdni ulicy Ostródzkiej Źródło: Infoulice Warszawa

Prace na Żubrowej

Nową nawierzchnię zyska też ulica Żubrowa na Bielanach. Drogowcy będą pracowali pomiędzy Wóycickiego a Dankowicką, razem ze skrzyżowaniem z tą ostatnią.

Prace rozpoczęły się w poniedziałek, 25 sierpnia, od około godziny 5. Potrwają do czwartku, 28 sierpnia, do godziny 4.

Objazd poprowadzi ulicami: Wóycickiego, Pułkową i Dzierżoniowską. Autobusy linii 114 i N41 będą kursowały na krótszych trasach. 114 dojedzie tylko do stacji metra Młociny, a N41 do ronda u zbiegu ulic Marymonckiej, Pułkowej i alei Wittek. Autobusy linii 181 i 303 w kierunku pętli Cmentarz Północny pojadą ulicami Pułkową i Wóycickiego.

Nowa nawierzchnia na Żubrowej Źródło: Infoulice Warszawa