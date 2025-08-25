Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Kładą nowy asfalt na trzech ulicach. Utrudnienia

Ulica Jana Olbrachta zyska nowy asfalt (zdjęcie ilustracyjne)
"Naszym flagowym projektem jest doświetlanie przejść dla pieszych" (wideo ilustracyjne)
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
W poniedziałek, 25 sierpnia, rozpoczęły się prace przy wymianie nawierzchni jezdni ulic Modlińskiej i Ostródzkiej na Białołęce. Nową asfalt drogowcy układają także na Żubrowej na Bielanach. Oznacza to utrudnienia i zmiany w ruchu.

Remontowany jest kolejny odcinek ulicy Modlińskiej - w kierunku Pragi-Północ, od ulicy Ćwiklińskiej do Mehoffera.

Od poniedziałku, 25 sierpnia, kierowcy jeżdżą dwoma pasami ruchu. Na zwężonym odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Wykonawca zakłada, że ten etap prac potrwa około trzech tygodni.

Później, we wrześniu, drogowcy planują ułożyć nową nawierzchnię na całej szerokości jezdni.

Dwa etapy na Ostródzkiej

Jeszcze przed końcem wakacji władze dzielnicy Białołęka zaplanowały remont nawierzchni ulicy Ostródzkiej na odcinku od Astrowej do Maćka z Bogdańca. Prace rozpoczęły się w poniedziałek, 25 sierpnia, o godzinie 7. 

Są podzielone na dwa etapy. W obu kierowcy będą jeździli tylko w stronę Trasy Toruńskiej. Objazd w drugim kierunku poprowadzi ulicami: Głębocką, Jesiennych Liści, Skarbka z Gór i Astrową. Będą nim jeździły w obu kierunkach także autobusy linii 134, 226 oraz N11 w kierunku Os. Derby. W stronę Kobiałki będzie można pojechać także ulicami: Łabiszyńską, Kopijników, Białołęcką i Juranda ze Spychowa.

Zamknięty fragment jezdni ulicy Ostródzkiej
Zamknięty fragment jezdni ulicy Ostródzkiej
Źródło: Infoulice Warszawa

Prace na Żubrowej

Nową nawierzchnię zyska też ulica Żubrowa na Bielanach. Drogowcy będą pracowali pomiędzy Wóycickiego a Dankowicką, razem ze skrzyżowaniem z tą ostatnią.

Prace rozpoczęły się w poniedziałek, 25 sierpnia, od około godziny 5. Potrwają do czwartku, 28 sierpnia, do godziny 4.

Objazd poprowadzi ulicami: Wóycickiego, Pułkową i Dzierżoniowską. Autobusy linii 114 i N41 będą kursowały na krótszych trasach. 114 dojedzie tylko do stacji metra Młociny, a N41 do ronda u zbiegu ulic Marymonckiej, Pułkowej i alei Wittek. Autobusy linii 181 i 303 w kierunku pętli Cmentarz Północny pojadą ulicami Pułkową i Wóycickiego.

Nowa nawierzchnia na Żubrowej
Nowa nawierzchnia na Żubrowej
Źródło: Infoulice Warszawa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. Seria spotkań z mieszkańcami
Okolice
Latarnie w Parku Skaryszewskim
Nowe lampy rozświetlą warszawskie parki
Ulice
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne
Ulice

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Udostępnij:
TAGI:
KomunikacjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Policja zatrzymała 24 osoby
Duża akcja policji, zatrzymali 24 osoby
Śródmieście
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch obudził mieszkańców. Z okien wyleciały szyby, jedna osoba ranna
Ochota
Kontrola dokumentów (ilustracyjne)
Chciał zostać w Polsce, pokazał umowę najmu mieszkania i ma kłopoty
Mokotów
Jeżdżą autami po wyschniętym stawie
Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno
Wawer
Zagubionej seniorce pomogli strażnicy miejscy
Wyjechała po koleżankę na dworzec; nie wiedziała, jak wrócić
Praga Południe
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Potrącił pieszą na pasach, nie udzielił jej pomocy, uciekł
Śródmieście
Black Hawk nad Warszawą
Black Hawk krążył nad centrum Warszawy
Śródmieście
22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Przekazała 20 tysięcy złotych "na szczepionkę ratującą życie"
Śródmieście
Kolizja w alei Krakowskiej
Uderzył w tył autobusu. "Miał około trzech promili"
Włochy
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus "królem powiatu". Radni zdecydowali
Śmiertelne potrącenie pieszego
Wypadek na drodze krajowej. Nie żyje pieszy
Flaga Ukrainy na jezdni przed Ambasadą Rosji
Flaga Ukrainy na jezdni przed ambasadą Rosji
Śródmieście
Seria kradzieży elementów sieci trakcyjnej (zdj. ilustracyjne)
Seria kradzieży. Będzie nagroda za pomoc w schwytaniu złodzieja
Pieniądze
Jeździła robić przelewy, bo tak kazał "policjant". Straciła setki tysięcy złotych
Śródmieście
Drogowcy remontują plac Bankowy
Kolejny etap metamorfozy placu Bankowego. Drogowcy zwężą jezdnię
Śródmieście
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali agresywnego mężczyznę w centrum miasta
Rekordowo niski stan Wisły
Najniższy stan Wisły w historii pomiarów
Śródmieście
Spotkanie teściowej i synowej w stołecznym zoo
Pierwsze spotkanie synowej z teściową
Praga Północ
Wodowskaz na bulwarach pokazał 11 centymetrów
Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany
Śródmieście
Dziki zniszczyły murawę boiska PKS Radość
Murawa zniszczona, klub o petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".
Wawer
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wyprzedzał ciągnik, doszło do zderzenia
20-latek po wypadku trafił do szpitala
Uderzył w drzewo i dachował
Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Łoś spaceruje po okolicy. Ostrzeżenie dla mieszkańców
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Podali, ile osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Śródmieście
Podejrzany o kradzież w kościele został zatrzymany
Z kościoła zniknęły pieniądze. Pokazali nagranie, zatrzymali mężczyznę
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Śródmieście
Kolarski tour w sercu Warszawy
Kolarska elita w sercu stolicy
W niedzielę
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace w czterech dzielnicach
Od piątku
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Mieszkał na klatce schodowej. Był niedożywiony, odmawiał pomocy
Targówek
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki