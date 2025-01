Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. 26-latek zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

W ostatnich dniach policjanci z zespołu poszukiwań z wolskiej komendy prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych listami gończymi. Podjęte czynności doprowadziły ich do mężczyzny, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez włoski sąd za przestępstwo dotyczące handlu ludźmi. Ustalili jego miejsce pobytu. 26-latka zatrzymali policjanci z wydziału kryminalnego z Bemowa.

- Poszukiwany trafił do policyjnego aresztu. Po wykonaniu z jego udziałem czynności, 26-latek został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

