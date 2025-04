Drążą tunel metra, zamkną pętlę tramwajową

"Przed nami ostatnia prosta, jeśli chodzi o drążenie tuneli" Źródło: TVN24

Z powodu drążenia tuneli między powstającą stacją Lazurowa i istniejącą już Bemowo od środy do piątku wyłączona z ruchu będzie pętla tramwajowa Osiedle Górczewska. W związku z zamknięciem południowej jezdni Górczewskiej na objazdy zostaną skierowane także autobusy.

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert przekazał, że tramwaje linii 10 i 28 będą kursowały zmienionymi trasami – do pętli Koło.

- Ruch tramwajowy na ulicy Górczewskiej wyłączony zostanie na odcinku od Powstańców Śląskich do pętli Osiedle Górczewska. W tym czasie tarcza drążąca tunel metra przejdzie przez strefę wzmocnionego gruntu i będzie drążyć tunel w stronę komory demontażowej przed stacją Bemowo - dodał.

W tym czasie tramwaje linii 10 i 28 będą jeździły do i z pętli Koło – z ul. Powstańców Śląskich będą skręcały w ul. Radiową i dojadą do pętli przy skrzyżowaniu Obozowej, Księcia Janusza i Dywizjonu 303.

Zamykają pętlę tramwajową

Budowniczowie metra wyłączą z ruchu pętlę tramwajową, pod którą budowane będą tunele metra, na czas wyjścia tarczy drążącej z budowanej stacji Lazurowa w kierunku stacji Bemowo.

Miejsce wyjścia tarczy ze stacji zostało zabezpieczone specjalnymi iniekcjami wstrzykiwanymi w grunt po wysokim ciśnieniem. Iniekcje te po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości tworzą szczelny blok. Zabezpiecza on tarczę i grunt bezpośrednio nad nią podczas wyjścia z korpusu stacji. Przejście tarczy TBM przez ten blok i jego opuszczenie wymaga szczegółowej kontroli oddziaływania maszyny na torowisko pętli tramwajowej.

- Prace te są niezbędne do ukończenia ostatniego etapu drążenia tuneli metra na Bemowie - zaznaczył Kunert.

Autobusy zmieniają trasy

Ponadto dla ruchu zostanie zamknięta południowa jezdnia Górczewskiej, na odcinku od Klemensiewicza do Powstańców Śląskich. Zmiany potrwają od godziny 22 we wtorek do godziny 22 w piątek. Przejazd w stronę ulicy Powstańców Śląskich zostanie zamknięty za skrzyżowaniem z Klemensiewicza. Objazd został wyznaczony ulicami: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich.

Objazd Górczewskiej Źródło: UM / Infoulice

Trasy zmienią autobusy linii 149, 167, 177, 349, 712, 714, 719, 729, 743 i N42.

Autobusy linii 149, 712, 714, 719, 743 w kierunku stacji metra Bemowo będą jeździły ulicami: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich i zakończą trasę na przystanku Czumy 02 na Powstańców Śląskich, za skrzyżowaniem z Konarskiego, w kierunku Górczewskiej. W przeciwnym kierunku ich trasy się nie zmienią. Na ulice: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich skierowane zostaną także autobusy linii 167 w kierunku Siekierek. Autobusy linii 177 i 743 nie będą dojeżdżały do skrzyżowania ulicy Lazurowej z Górczewską, tylko zakończą i rozpoczną trasę na Powstańców Śląskich przy stacji metra Bemowo. Nocne N42 w stronę Dworca Centralnego nie będą jeździły południową jezdnią ulicy Górczewskiej, tylko po zawróceniu na pętli Osiedle Górczewska pojadą Lazurową do Połczyńskiej i swojej stałej trasy.

Trasa linii 349 nie zmieni się - autobusy będą jeździły tymi samymi ulicami, ale w odwrotną stronę, czyli z ulicy Batalionów Chłopskich skręcą w Lazurową w prawo, a nie w lewo. Dzięki temu pojadą północną jezdnią ulicy Górczewskiej, czyli tą, która nie będzie zamknięta. Szczegóły objazdów>>>

Zawieszone zostaną przystanki: METRO BEMOWO 06; KLEMENSIEWICZA 01, 03, 04; OS. GÓRCZEWSKA 11, 12, 13, 53.

Zamknięta pętla Osiedle Górczewska

Ostatni fragment drugiej linii

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: Lazurowa w rejonie skrzyżowania ul. Górczewskiej i Lazurowej; Chrzanów przy skrzyżowaniu ul. gen. Rayskiego i Szeligowskiej; Karolin wraz z torami odstawczymi w okolicach skrzyżowania ul. Połczyńskiej i Sochaczewskiej. Za ostatnią stacją pasażerską powstaną podziemne tory dojazdowe do budowanej stacji techniczno-postojowej. Ponadto w ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną dwie wentylatornie.