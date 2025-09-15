Logo TVN Warszawa
Warszawa
Bemowo

Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków. Znaleźli amfetaminę, mefedron i ecstasy

Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Dr Eryk Matuszkiewicz apeluje o to, aby nie dzielić narkotyków na miękkie i twarde
Kryminalni z Bemowa zatrzymali 23-latka podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami. Namierzyli także magazyn, gdzie przechowywane były nielegalne substancje. W związku ze sprawą zarzuty usłyszał również 26-letni mężczyzna, w którego pojeździe znaleziono środki odurzające.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Bemowa ustalili, że na terenie dzielnicy pewien mężczyzna, poruszający się fordem, handluje narkotykami. 23-latek został zatrzymany podczas policyjnej akcji. "Podczas przeszukania pojazdu oraz jego mieszkania policjanci ujawnili kilkanaście porcji amfetaminy, mefedronu i zabezpieczyli tabletki ecstasy" - informuje nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Analiza zgromadzonych w sprawie informacji doprowadziła policjantów do magazynu, gdzie przechowywane były nielegalne substancje. Był to budynek gospodarczy na terenie powiatu mińskiego. "Tam ujawnili znaczne ilości narkotyków w postaci amfetaminy i mefedronu" - wylicza nadkom. Sulowska. Jak precyzuje, łącznie zabezpieczono około 700 gramów środków odurzających.

"W tej sprawie policjanci zatrzymali drugiego mężczyznę. 26-latek wpadł na terenie warszawskiej Białołęki. Miał ukryte narkotyki również w użytkowanym przez siebie pojeździe" - zaznacza rzeczniczka bemowskiej policji.

Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Grozi im do 10 lat więzienia

Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, gdzie usłyszeli zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pierwszy: - 23-latek - podejrzany jest o posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających oraz handel narkotykami. Prokurator objął go policyjnym dozorem.

Starszy mężczyzna podejrzany jest o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.

Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

