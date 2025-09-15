Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków. Znaleźli amfetaminę, mefedron i ecstasy

Dr Eryk Matuszkiewicz apeluje o to, aby nie dzielić narkotyków na miękkie i twarde

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Bemowa ustalili, że na terenie dzielnicy pewien mężczyzna, poruszający się fordem, handluje narkotykami. 23-latek został zatrzymany podczas policyjnej akcji. "Podczas przeszukania pojazdu oraz jego mieszkania policjanci ujawnili kilkanaście porcji amfetaminy, mefedronu i zabezpieczyli tabletki ecstasy" - informuje nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Analiza zgromadzonych w sprawie informacji doprowadziła policjantów do magazynu, gdzie przechowywane były nielegalne substancje. Był to budynek gospodarczy na terenie powiatu mińskiego. "Tam ujawnili znaczne ilości narkotyków w postaci amfetaminy i mefedronu" - wylicza nadkom. Sulowska. Jak precyzuje, łącznie zabezpieczono około 700 gramów środków odurzających.

"W tej sprawie policjanci zatrzymali drugiego mężczyznę. 26-latek wpadł na terenie warszawskiej Białołęki. Miał ukryte narkotyki również w użytkowanym przez siebie pojeździe" - zaznacza rzeczniczka bemowskiej policji.

Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Grozi im do 10 lat więzienia

Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, gdzie usłyszeli zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pierwszy: - 23-latek - podejrzany jest o posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających oraz handel narkotykami. Prokurator objął go policyjnym dozorem.

Starszy mężczyzna podejrzany jest o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.

Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD