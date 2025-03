Budują tunel metra, zamkną pętlę tramwajową

Powstaje STP Karolin Źródło: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl

W związku z kolejnym etapem budowy drugiej linii metra na Bemowie konieczne będzie zamknięcie fragmentu torów tramwajowych wraz z pętlą Osiedle Górczewska. Dwie linie zmienią trasy.

Stołeczny ratusz poinformował, że ruch tramwajowy na ulicy Górczewskiej zostanie wyłączony w środę i czwartek na odcinku od Powstańców Śląskich do pętli Osiedle Górczewska. "W tym czasie tarcza drążąca tunel metra przejdzie przez strefę wzmocnionego gruntu i będzie drążyć tunel w stronę komory demontażowej przed stacją Bemowo" - przekazano w komunikacie.

W tym czasie tramwaje linii 10 i 28 będą jeździły do i z pętli Koło – z ulicy Powstańców Śląskich będą skręcały w ul. Radiową i dojadą do pętli przy skrzyżowaniu Obozowej, Księcia Janusza i Dywizjonu 303.

Tarcze przechodzą przez stację

Wykonawca metra wyłączy z ruchu pętlę tramwajową, pod którą budowane będą tunele, na czas "wyjścia" tarczy drążącej z budowanej stacji Lazurowa w kierunku stacji Bemowo. "W trakcie tej operacji inżynierowie muszą precyzyjnie kontrolować stan techniczny torowiska pętli tramwajowej. Tarcze TBM, które rozpoczynają drążenie na stacji, muszą najpierw przebić się przez jej korpus" - wyjaśnił ratusz.

Wskazał również, że miejsce wyjścia tarczy ze stacji zostało zabezpieczone iniekcjami wstrzykiwanymi w grunt pod wysokim ciśnieniem. "Iniekcje te po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości tworzą szczelny blok – tzw. plug out. Blok zabezpiecza tarczę oraz grunt bezpośrednio nad nią podczas wyjścia z korpusu stacji. Przejście tarczy TBM przez plug out i jego opuszczenie wymaga szczegółowej kontroli oddziaływania maszyny na torowisko pętli tramwajowej. Prace te są niezbędne do ukończenia ostatniego etapu drążenia tuneli metra na Bemowie" - podkreślili urzędnicy.

Pętla tramwajowa i autobusowa Osiedle Górczewska Źródło: UM Warszawa

Budowa metra na Bemowie

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: C3 Lazurowa w rejonie skrzyżowania ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu ulic Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin wraz z torami odstawczymi w okolicach skrzyżowania ulic Połczyńskiej i Sochaczewskiej. Za stacją C1 powstaną podziemne tory dojazdowe do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Odcinek metra linii M2 na Bemowie ma być gotowy w 2026 roku.