Jedna waży tyle, co trzy samoloty pasażerskie. Dwie tarcze wydrążą tunele metra na Bemowie

Trzy stacje dołączą do sieci metra

- Dzisiaj w sposób spektakularny chcemy pokazać, jak zaczyna się praca nad trzema ostatnimi stacjami na bemowskim odcinku drugiej linii metra. Powinien być gotowy w 2026 roku. W ten sposób zakończymy budowę linii M2, a kolejne trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin dołączą do sieci metra, która będzie liczyła wówczas 46 kilometrów, z 42 stacjami - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej na stacji metra. - Sukcesywnie rozbudowujemy sieć metra w Warszawie, ponieważ komunikacja miejska to nasz absolutny priorytet. Dlatego rozpoczęliśmy już prace nad trzecią i czwartą linią, zarówno jeżeli chodzi o projekt w przypadku trzeciej linii, jak również prace koncepcyjne w przypadku czwartej linii - dodał prezydent stolicy.

- Obecnie projekt budowy metra jest oceniany w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jeżeli pomyślnie przejdzie ten proces, to z Unii Europejskiej popłyną do Warszawy spore fundusze, aż jeden miliard i 125 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę metra, na co czekają wszyscy warszawiacy - mówiła Agnieszka Marciniak z CUPT.

Będą pracować 24 godziny na dobę

Długość obu tuneli, które mają powstać, to: 3202 metry i 3196 metry. Tarcze TBM ułożą aż 3800 prefabrykowanych pierścieni. Maszyny drążące będą pracować 24 godziny na dobę - zatrzymają się jedynie w razie wymiany ostrzy tnących, koniecznych prac serwisowych na tarczy lub wystąpienia nieprzewidywalnych warunków gruntowych. "Jedna tarcza waży ok. 650 ton, czyli tyle, co niemal trzy samoloty pasażerskie Boeing 787-8 Dreamliner. Z kolei waga samego koła skrawającego to 57 ton - dla porównania czołg Abrams waży 62 tony. Dlatego do napędu TBM służy 16 par siłowników hydraulicznych, a pracę tarcz nadzoruje w systemie czterozmianowym 12-osobowa załoga" - wylicza ratusz.