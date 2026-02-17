Wulkan Kilauea, Hawaje. Trwała erupcja, pojawiła się tęcza

Niezwykły widok uchwycono w poniedziałek nad jednym z najbardziej aktywnych wulkanów świata.
Zestawienie potęgi żywiołu z ulotnym zjawiskiem
Nagranie opublikowane przez United States Geological Survey (USGS) pokazuje tęczowy łuk rozciągający się nad wulkanicznym krajobrazem w momencie erupcji wulkanu Kilauea. Z wnętrza krateru wydobywają się kłęby dymu, tworząc spektakularne tło dla zjawiska atmosferycznego.
Kilauea to czynny wulkan leżący na Hawai'i, największej wyspie archipelagu Hawajów. Jak informuje USGS, jest on jednym z najaktywniejszych na świecie - regularnie wyrzuca lawę od grudnia 2024 roku. Jego aktywność jest stale monitorowana przez specjalistów.
Opracowała Julia Zalewska-Biziuk
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: United States Geological Survey/Reuters