Wulkan Kilauea, Hawaje. Trwała erupcja, pojawiła się tęcza

Niezwykły widok uchwycono w poniedziałek nad jednym z najbardziej aktywnych wulkanów świata.

Zestawienie potęgi żywiołu z ulotnym zjawiskiem

Nagranie opublikowane przez United States Geological Survey (USGS) pokazuje tęczowy łuk rozciągający się nad wulkanicznym krajobrazem w momencie erupcji wulkanu Kilauea. Z wnętrza krateru wydobywają się kłęby dymu, tworząc spektakularne tło dla zjawiska atmosferycznego.

Kilauea to czynny wulkan leżący na Hawai'i, największej wyspie archipelagu Hawajów. Jak informuje USGS, jest on jednym z najaktywniejszych na świecie - regularnie wyrzuca lawę od grudnia 2024 roku. Jego aktywność jest stale monitorowana przez specjalistów.

