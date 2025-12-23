Logo TVN24
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo

Żyrafa
Poznań, Nowe Zoo: Zwierzęta otrzymały już świąteczne prezenty
Źródło: TVN 24
"Jingle Bells", "Feliz Navidad" i "White Christmas" - te znane świąteczne piosenki usłyszały zwierzęta znajdujące się w dwóch włoskich ogrodach zoologicznych. Nietypowe koncerty były elementem wieloletnich badań polegających na obserwacji zwierząt. Wśród słuchaczy znalazły się między innymi żyrafy i lemury.

W drugiej połowie grudnia w ogrodzie zoologicznym i safari Natura Viva w Bussolengo koło Werony i w bioparku w Turynie rozpoczął się niezwykły cykl koncertów z udziałem wyjątkowej publiczności. Artyści Michele Negrini i Ivan Ottolini dali krótkie świąteczne recitale dla znajdujących się tam zwierząt. Ich występy to inicjatywa naukowców z fundacji zajmującej się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, a zorganizowano je we współpracy z uniwersytetami w Parmie i Padwie.

Badacze postanowili przeanalizować reakcje ośmiu gatunków zwierząt na takie świąteczne piosenki, jak "Jingle Bells", "Feliz Navidad", "White Christmas" oraz na kolędę "Cicha noc" - wyjaśniła agencja Ansa. Projekt obserwacji zwierząt realizowany jest od kilku lat, a w tym roku otrzymały one oryginalny prezent na święta.

Ostrożna ciekawość żyraf, zaciekawienie wśród szympansów

W trakcie występów odnotowano ostrożną ciekawość żyraf, które potrafiły skupić uwagę na muzyce przez dłuższy czas. Inną reakcją był wręcz całkowity relaks żółwi i waranów z Komodo. Uwagę naukowców zwróciło zachowanie szympansów. Początkowo były zupełnie obojętne na dźwięki piosenek, ale po jakimś czasie zaciekawiły się nimi. Psychobiolożka Caterina Spiezio powiedziała, że trwające w ostatnich latach badania wykazały reakcje makaków i lemurów na różne gatunki muzyki. I tak makaki są bardziej towarzyskie między sobą, gdy słyszą muzykę klasyczną i new age, a mniej - gdy rozbrzmiewa pop. Z kolei większą aktywność lemurów wywołuje muzyka country.

Autorzy badań zapowiedzieli, że świąteczny muzyczny eksperyment potrwa do uroczystości Trzech Króli.

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

