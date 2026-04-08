Świat

Osuwisko we Włoszech. Wygięły się tory, zamknięto autostradę

Osuwisko w miejscowości Petacciato we Włoszech
Włoska straż pożarna monitoruje osuwisko w miejscowości Petacciato
Źródło: Vigili del Fuoco/X
Ziemia osunęła się po ulewach na adriatyckim wybrzeżu Włoch. Zdarzenie sparaliżowało ruch w regionie - konieczne było wstrzymanie ruchu na jednej z głównych autostrad oraz na linii kolejowej. Jak podały lokalne media, nie jest to pierwsze osunięcie ziemi w tym miejscu.

Jak podała włoska agencja ANSA, ruchy ziemi zostały zarejestrowane we wtorek przed południem w okolicach miejscowości Petacciato na wschodnim wybrzeżu Włoch. Doszło do nich w następstwie intensywnych opadów deszczu, jakie w ostatnich dniach nawiedziły region Molise.

Korek na wiele kilometrów

Osuwisko wymusiło wstrzymanie ruchu na fragmencie autostrady A14. Służby drogowe wytyczyły objazd zamkniętej części trasy, ale mimo to w regionie doszło do paraliżu komunikacyjnego. Około godziny 18 zatory w pobliżu objazdu miały długość 13 kilometrów.

Uszkodzona została także biegnąca wzdłuż wybrzeża Adriatyku linia kolejowa. Wskutek ruchów ziemi tory na odcinku między Montenero di Bisaccia a Termoli wygięły się nawet o dziesięć centymetrów. Wszystkie połączenia dalekobieżne zostały przekierowane na inne trasy, większość lokalnych została zawieszona. Jak ocenili eksperci Departamentu Obrony Cywilnej Włoch, przywracanie ruchu w okolicy może potrwać tygodnie.

Lokalne władze podjęły także decyzję o zamknięciu szkół w regionie - w środę uczniowie z Petacciato pozostali w domach.

Według lokalnych mediów grunt w okolicach Petacciato jest niestabilny już od ponad wieku. Ostatnie poważne ruchy ziemi wystąpiły tam w 2015 roku. Problemy dotknęły wtedy przede wszystkim obszarów zamieszkania - kilkanaście domów zostało tak poważnie uszkodzonych, że trzeba było je zburzyć.

Źródło: ANSA, RaiNews

Źródło zdjęcia głównego: Vigili del Fuoco/X

Włochy
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
