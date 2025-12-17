Logo TVN24
Włochy. Odkryli tysiące śladów dinozaurów na ścianie górskiej

W Parku Narodowym Stelvio w północnych Włoszech odkryto tysiące śladów dinozaurów
Prehistoryczna "autostrada dinozaurów" w Boliwii
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W Parku Narodowym Stelvio w północnych Włoszech odkryto tysiące śladów dinozaurów sprzed 210 milionów lat. Prowadzący prace paleontolog Cristiano Dal Sasso przyznał, że jest to "spektakularne odkrycie".

Ślady - niektóre o średnicy 40 centymetrów - ułożone są w równoległych rzędach, a wiele z nich nosi wyraźne ślady palców i pazurów. Naukowcy uważają, że dinozaury, które je zostawiły, były prozauropodami, czyli roślinożercami o długich szyjach, małych głowach i ostrych pazurach - przekazał brytyjski nadawca BBC.

- Nigdy bym nie przypuszczał, że natknę się na tak spektakularne odkrycie w regionie, w którym mieszkam - powiedział paleontolog Cristiano Dal Sasso z Mediolanu.

Odkrycie śladów dinozaurów we Włoszech

We wrześniu ubiegłego roku fotograf Elio Della Ferrera zauważył ślady stóp ciągnące się na setki metrów na pionowej ścianie górskiej w Parku Narodowym Stelvio.

W triasie - około 250-201 milionów lat temu - ściana była równiną pływową, która później stała się częścią łańcucha alpejskiego. - To miejsce było pełne dinozaurów. To ogromny skarb naukowy - powiedział Dal Sasso. Paleontolog wyjaśnił, że stada poruszały się harmonijnie, i dodał, że "są też ślady bardziej złożonych zachowań, takich jak gromadzenie się grup zwierząt w kręgu, być może w celach obronnych".

W Parku Narodowym Stelvio w północnych Włoszech odkryto tysiące śladów dinozaurów
W Parku Narodowym Stelvio w północnych Włoszech odkryto tysiące śladów dinozaurów
Źródło: Google

Odkrycie pokazuje, "jak mało wiemy o miejscach, w których żyjemy"

Prozauropody, które mogły osiągać do 10 metrów długości, chodziły na dwóch nogach, ale w niektórych przypadkach przed śladami stóp znajdowały się odciski przednich łap, co wskazuje, że prawdopodobnie zatrzymywały się i opierały przednie kończyny na ziemi.

Elio Della Ferrera powiedział, że ma nadzieję, iż odkrycie "pobudzi w nas wszystkich refleksję, ukazując, jak mało wiemy o miejscach, w których żyjemy: naszym domu, naszej planecie".

Jak podało w komunikacie prasowym włoskie Ministerstwo Kultury, obszar, na którym dokonano odkrycia, jest oddalony i niedostępny za pomocą szlaków. Z tego względu do jego zbadania zostaną wykorzystane drony i technologia teledetekcji.

Park Narodowy Stelvio znajduje się on na północny wschód od Mediolanu, w dolinie Fraele, przy granicy Włoch ze Szwajcarią. W przyszłym roku niedaleko odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

"To tak, jakby sama historia chciała oddać hołd największemu światowemu wydarzeniu sportowemu, łącząc przeszłość z teraźniejszością w symbolicznym przekazaniu pałeczki między naturą a sportem" - powiedziało włoskie ministerstwo kultury.

Autorka/Autor: asty

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Google

