Łuk Miłości zawalił się tuż po Walentynkach

Łuk Świętego Andrzeja, nazywany także Łukiem Miłości, znajdował się na adriatyckim wybrzeżu Włoch w regionie Apulia. Był to malowniczy, naturalny łuk skalny, wyrzeźbiony w nadbrzeżnych klifach przez morskie fale. Co roku przyciągał on turystów z całego świata - aż do nocy z soboty na niedzielę, kiedy to doszło do jego zawalenia.

"Niezwykle bolesny cios"

W sobotę wieczorem w rejonie gminy Melendugno w prowincji Lecce, gdzie znajdował się Łuk Świętego Andrzeja, wystąpiły gwałtowne opady deszczu, gradobicie i burza z porywistym wiatrem. Eksperci wyjaśnili, że to właśnie trudne warunki pogodowe spowodowały ostatecznie zawalenie się struktury, na którą bezustannie działały siły wody i wiatru.

- To niezwykle bolesny cios - powiedział burmistrz Melendugno Maurizio Cisternino, cytowany przez agencję informacyjną ADNKronos. - Zniknął symbol jednego z najbardziej obleganych przez turystów odcinków naszego wybrzeża i całych Włoch - dodał.

Włoskie media zwróciły uwagę, że erozja wybrzeża staje się coraz większym problemem na całym wybrzeżu Apulii. Zimowe burze, coraz częstsze i intensywniejsze, w połączeniu z ulewnymi opadami deszczu, gwałtownie zmieniają profil klifów. Teren wokół Łuku Miłości był zamknięty od 2014 roku ze względów bezpieczeństwa, a turyści mogli podziwiać go z oddali.

Opracowała: Agnieszka Stradecka