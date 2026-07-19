Świat Mediolan. Grad przerwał koncert Bad Bunny'ego Krzysztof Posytek |

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W ostatnich dniach mieszkańcy Mediolanu nie mieli przez pogodę łatwego życia. W piątek i sobotę miasto nawiedzały burze, które przyniosły intensywne opady deszczu i wiatr. Porywy były na tyle silne, że zrywały dachy i powalały drzewa.

Burza w Mediolanie. Przerwany koncert Bad Bunny'ego

W sobotę wieczorem na hipodromie San Siro w Mediolanie odbywał się koncert Bad Bunny'ego, będący częścią międzynarodowego tournee portorykańskiego artysty. W pewnym momencie rozszalała się burza.

- Uwaga wszyscy, burza zbliża się do miejsca imprezy. 10 minut przerwy, 10 minut przerwy. Proszę pozostać na swoich miejscach. Nie opuszczajcie terenu imprezy - mówił spiker.

Pogoda się jednak nie poprawiała. Przeciwnie - zaczął padać duży grad, który według relacji dziennika "Il Giorno" ranił wiele osób. Służby zdecydowały się na ewakuację około 80 tysięcy uczestników, a zaplanowany na ponad dwie godziny koncert ostatecznie nie został wznowiony.

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